«Почта России» доставила ТСР для 170 тысяч россиян в 83 регионах

Заказы клиенты будут получать через курьеров «Почты России» или забирать в отделениях компании. В конце прошлого года прошло тестирование сервиса доставки в Псковской и Калининградской областях, где «Почта России» успешно передала ТСР более чем двум тысячам человек. С апреля текущего года услугами этого сервиса можно пользоваться уже в 83 регионах страны.