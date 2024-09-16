«Почта России» доставила ТСР для 170 тысяч россиян в 83 регионах

Posted 16 сентября, 17:17
Published 16 сентября, 17:17
Modified 16 сентября, 17:17
Updated 16 сентября, 17:17
Доставка осуществляется во все регионы в рамках государственных гарантий, которые предоставляют Министерство труда и Социальный фонд.
«Почта России» отвечает за доставку множества медицинских товаров, среди которых одноразовые подгузники для взрослых, специализированные средства при нарушениях функций выделения, катетеры, упоры, рычаги, крепления, средства фиксации и устройства для протезов. В ближайшее время компания планирует расширить ассортимент доставляемых товаров, введя в него крупногабаритные ТСР, например медицинские кровати. Об этом информирует transsibinfo.
Заказы клиенты будут получать через курьеров «Почты России» или забирать в отделениях компании. В конце прошлого года прошло тестирование сервиса доставки в Псковской и Калининградской областях, где «Почта России» успешно передала ТСР более чем двум тысячам человек. С апреля текущего года услугами этого сервиса можно пользоваться уже в 83 регионах страны.
В своём обращении к Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости улучшения качества жизни людей с инвалидностью, отметив, что к 2030 году потребуется полностью обеспечить их услугами долговременного ухода.
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков подчеркнул: «Наша задача — быть надёжным помощником государства и поддерживать все категории граждан страны». Он также отметил, что многие люди с особыми потребностями сталкиваются с трудностями при передвижении, а ресурсы «Почты России» помогают сократить сроки доставки ТСР для жителей всех регионов страны.