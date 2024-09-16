В 2024 году ФТС изъяла почти 10 миллионов пачек контрабандных сигарет

В Федеральной таможенной службе также рассказали, что при пересечении границы представители ведомства конфисковали почти 6,6 миллиона пачек и 25,3 тонны табачного сырья, общая стоимость которого составляет почти 1,3 миллиарда рублей. Всего за шесть месяцев было возбуждено более ста уголовных дел и более четырех тысяч дел об административных правонарушениях.