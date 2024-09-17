593 семьи расселили из бараков в Хабаровске благодаря поддержке федерального центра

Posted 17 сентября, 08:25
Published 17 сентября, 08:25
Modified 18 сентября, 02:45
Updated 18 сентября, 02:45
Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, на осуществление данной программы было выделено 1 миллиард 405 миллионов рублей. Значительная сумма предназначена для переселения жителей из 23 двухэтажных аварийных зданий, которые находятся в крайне неудовлетворительном состоянии и представляют опасность для проживания.
— Благодаря этим средствам 593 семьи смогли либо получить новое благоустроенное жилье, соответствующее современным стандартам комфорта и безопасности, либо воспользоваться денежной компенсацией, — рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул важность данного проекта, отметив, что жители края должны жить в достойных и комфортных условиях.
— Благодаря федеральному финансированию нам удается реализовать этот принцип, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни населения Хабаровского края, — заявил губернатор.
Сергей Кравчук отметил, что первый этап программы по переселению людей из аварийного фонда успешно завершен. Он уверен, что город продолжит активное участие в программе вплоть до полного устранения аварийного жилья на территории Хабаровска.
— Мы направили все необходимые документы в правительство Хабаровского края для участия во втором этапе программы. После завершения всех процедур будет выделено финансирование из федерального и краевого бюджетов для дальнейшего переселения жителей из аварийных домов, — сообщил глава города.
Кроме того, градоначальник рассказал о действующей в городе программе комплексного развития территорий, которая предусматривает участие застройщиков в ликвидации аварийного жилья и предоставление гражданам новых благоустроенных квартир.
— Застройщики ликвидируют аварийное жилье, а взамен предоставляют гражданам современные квартиры, которые соответствуют всем необходимым стандартам. Перед этим они участвуют в аукционах, что позволяет муниципалитету привлекать к участию в проекте лучших подрядчиков и обеспечивать высокое качество работ. Эта работа будет продолжаться и дальше, пока все жители аварийных домов не получат новое жилье, — подчеркнул мэр краевого центра.
Таким образом, успешная реализация данной программы является значительным шагом вперед в вопросе улучшения жилищных условий для жителей Хабаровского края. Местные власти уверены, что комплексные мероприятия по расселению из аварийного фонда и развитию территории станут залогом дальнейшего социально-экономического развития региона.