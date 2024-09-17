593 семьи расселили из бараков в Хабаровске благодаря поддержке федерального центра

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, на осуществление данной программы было выделено 1 миллиард 405 миллионов рублей. Значительная сумма предназначена для переселения жителей из 23 двухэтажных аварийных зданий, которые находятся в крайне неудовлетворительном состоянии и представляют опасность для проживания.