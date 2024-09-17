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Posted 17 сентября, 11:29

Published 17 сентября, 11:29

Modified 17 сентября, 11:29

Updated 17 сентября, 11:29

ФОМС начал сотрудничать с коллегами из Казахстана

ФОМС начал сотрудничать с коллегами из Казахстана

17 сентября 2024, 11:29
Фото: пресс-служба ФОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального медицинского страхования Республики Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере ОМС.

Документ был подписан председателем ФОМС Ильёй Баланиным и его коллегой из Казахстана — главой фонда Абылкаиром Скаковым, передает ria.ru.

Баланин сообщил, что ФОМС сотрудничает с партнёрами из Казахстана не первый год. У фонда есть много продуктивных подходов и решений к управлению и финансированию системы ОМС. Однако обмен опытом и лучшими практиками расширит эти знания и будет способствовать развитию обеих сторон. Стороны договорились обмениваться опытом в области ОМС, а также совместно участвовать в тематических мероприятиях.

В своем докладе Баланин также отметил, что использование средств ОМС для реализации госпрограмм и проектов способствует формированию здорового образа жизни россиян, увеличению ожидаемой продолжительности жизни, повышению рождаемости и воспитанию здорового поколения.

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