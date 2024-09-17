ФОМС начал сотрудничать с коллегами из Казахстана

Баланин сообщил, что ФОМС сотрудничает с партнёрами из Казахстана не первый год. У фонда есть много продуктивных подходов и решений к управлению и финансированию системы ОМС. Однако обмен опытом и лучшими практиками расширит эти знания и будет способствовать развитию обеих сторон. Стороны договорились обмениваться опытом в области ОМС, а также совместно участвовать в тематических мероприятиях.