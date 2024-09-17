ФОМС начал сотрудничать с коллегами из Казахстана

Posted 17 сентября, 11:29
Published 17 сентября, 11:29
Modified 17 сентября, 11:29
Updated 17 сентября, 11:29
Документ был подписан председателем ФОМС Ильёй Баланиным и его коллегой из Казахстана — главой фонда Абылкаиром Скаковым, передает ria.ru.
Баланин сообщил, что ФОМС сотрудничает с партнёрами из Казахстана не первый год. У фонда есть много продуктивных подходов и решений к управлению и финансированию системы ОМС. Однако обмен опытом и лучшими практиками расширит эти знания и будет способствовать развитию обеих сторон. Стороны договорились обмениваться опытом в области ОМС, а также совместно участвовать в тематических мероприятиях.
В своем докладе Баланин также отметил, что использование средств ОМС для реализации госпрограмм и проектов способствует формированию здорового образа жизни россиян, увеличению ожидаемой продолжительности жизни, повышению рождаемости и воспитанию здорового поколения.