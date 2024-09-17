На Артемовской ТЭЦ-2 завершается монтаж металлоконструкций каркаса главного корпуса

На прилегающей к АТЭЦ-2 территории площадью 16 гектаров организована площадка временных зданий и сооружений, на которой расположены склад хранения, общежития, столовая, медицинский пункт, магазин и баки запаса воды. В настоящее время на площадке трудятся 525 человек. Количество специалистов будет увеличено по мере развития строительно-монтажных работ. В данный момент монтируются еще три общежития. В перспективе количество временных зданий будет увеличено до девяти.

Построена проектная подъездная автодорога с твердым покрытием, освещением, разворотной и парковочной площадками и временный проезд для нужд строительства в грунтовом исполнении.