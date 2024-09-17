Правоохранители в Италии изъяли большую партию поддельных игровых консолей

Posted 17 сентября, 08:34
Published 17 сентября, 08:34
Modified 17 сентября, 08:34
Updated 17 сентября, 08:34
Общая стоимость конфискованных контрафактных устройств, имитирующих консоли таких брендов, как Nintendo, Sega и Atari, превышает 47,5 миллиона евро, информирует newkhakasiya.online. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что все найденные поддельные консоли были произведены в Китае и не соответствуют действующим в Евросоюзе стандартам безопасности.
Среди обнаруженных нелегальных игр оказались копии известных хитов 80-х и 90-х годов, таких как Super Mario Bros. и Street Fighter. Все изъятые устройства и игры были уничтожены, а девять граждан Италии были задержаны по подозрению в торговле подделками. В случае если их вина будет установлена, им может грозить тюремный срок до восьми лет.
Глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Турине Алессандро Лангелла отметил внушительный масштаб операции, вызванный высокой стоимостью изъятых товаров, и добавил, что растущий интерес к ретрогеймингу привлекает внимание мошенников.
В последние годы наблюдается значительное увеличение интереса к ретровидеоиграм. Консоли и игры, которые пользовались популярностью много лет назад, в настоящее время могут стоить сотни и даже тысячи долларов. Например, игра Super Mario 64, выпущенная в 2021 году, была продана за рекордные 1,56 миллиона долларов, а вскоре после этого другой экземпляр Super Mario Bros. был продан на аукционе за 2 миллиона долларов.
Полицейские также предупредили, что использование поддельных игровых консолей небезопасно, поскольку они не отвечают требуемым техническим параметрам.