Правоохранители в Италии изъяли большую партию поддельных игровых консолей

В последние годы наблюдается значительное увеличение интереса к ретровидеоиграм. Консоли и игры, которые пользовались популярностью много лет назад, в настоящее время могут стоить сотни и даже тысячи долларов. Например, игра Super Mario 64, выпущенная в 2021 году, была продана за рекордные 1,56 миллиона долларов, а вскоре после этого другой экземпляр Super Mario Bros. был продан на аукционе за 2 миллиона долларов.