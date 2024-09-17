Третий международный фестиваль анимационного кино «Анимур» пойдёт в Хабаровске

По итогам конкурса жюри фестиваля вручит победителям награды в разных номинациях: гран-при, приз за лучшую режиссуру и лучшую анимацию, за лучший сериал и другие. В состав жюри войдут представители «Союзмультфильма», которые также примут участие в образовательной программе и проведут специальный показ короткометражных фильмов «Теплая анимация». Впервые будет набран состав зрительского жюри и организаторы вручат призы зрительских симпатий.