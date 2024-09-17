Третий международный фестиваль анимационного кино «Анимур» пойдёт в Хабаровске

Posted 17 сентября, 04:26
Published 17 сентября, 04:26
Modified 17 сентября, 04:28
Updated 17 сентября, 04:28
— «Анимур» выступает площадкой для демонстрации новых современных мультипликационных фильмов для любой аудитории, диалога и обмена опытом между аниматорами не только со всей страны, но и со всего мира. Благодаря ежегодному событию складываются творческие коллаборации, запускаются новые проекты, происходит привлечение новых кадров. Он придает ощутимый импульс в развитии анимационной индустрии, а его значимость уже давно вышла за масштабы региона и ДФО, — рассказали в министерстве культуры края.
Также в ведомстве добавили, что в этом году было получено рекордное количество заявок — 2300 из 102 стран мира. Среди лидеров по количеству заявленных проектов — Россия, Бразилия, Китай, Индия, Иран, США, Аргентина, Франция, Турция и Великобритания.
В шорт-лист конкурсной и внеконкурсной программ вошли 195 проектов, треть из которых — премьеры. Конкурсная программа состоит из 81 короткометражного фильма и 24 эпизодов сериалов. Во внеконкурсной программе представлено 90 фильмов, из них впервые зрителям покажут 20 проектов.
По итогам конкурса жюри фестиваля вручит победителям награды в разных номинациях: гран-при, приз за лучшую режиссуру и лучшую анимацию, за лучший сериал и другие. В состав жюри войдут представители «Союзмультфильма», которые также примут участие в образовательной программе и проведут специальный показ короткометражных фильмов «Теплая анимация». Впервые будет набран состав зрительского жюри и организаторы вручат призы зрительских симпатий.
Для гостей мероприятия будут организованы мастер-классы, творческие встречи, лекции и дискуссии. Расписание показов и мастер-классов будет опубликовано в октябре на официальном сайте.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Хабаровского края.