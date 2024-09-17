В Хабаровском крае отмечают Всемирный день безопасности пациента

Posted 17 сентября, 03:49
Published 17 сентября, 03:49
Modified 17 сентября, 03:51
Updated 17 сентября, 03:51
Как уточнили в краевом минздраве, в этом году Всемирный день безопасности пройдет под лозунгом «Не допускайте ошибок, помните о безопасности!». Он должен напомнить врачам о крайней важности правильной и своевременной постановки диагноза, от которого зависит эффективность лечения.
— Диагноз определяет суть заболевания пациента и является условием для получения необходимой помощи и лечения. Диагностические ошибки имеют место в тех случаях, когда не удается правильно и вовремя объяснить состояние пациента, в результате чего диагноз ставится неправильно или слишком поздно либо врачу не удается распознать заболевание или грамотно разъяснить его пациенту. В крае для постановки правильного диагноза действуют разные программы повышения квалификации медработников, закупается передовое оборудование. Например, в Краевом клиническом центре онкологии появилась дорогостоящая система магнитно-резонансной томографии всего тела со сверхпроводящим магнитом MR 5300 стоимостью более 128 млн рублей. Сейчас ведутся подготовительные работы по его установке и вводу в эксплуатацию. Теперь в медицинской организации одновременно будут работать два аппарата с аналогичными функциями. Дополнительные опции в новом оборудовании позволят в два раза уменьшить время обследования, обеспечить необходимую точность и детализацию изображения, что поможет ускорить анализ данных и усилить диагностическую достоверность, — отметили в краевом минздраве.
Глобальная цель праздника — повысить уровень безопасности пациентов, а также уровень их осведомленности. Немаловажную роль в этом играет обучение врачей. Работать с больными медиков-студентов медвузов начинают еще с первых курсов. Напомним, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин увеличил набор студентов в целевую ординатуру в четыре раза. Мера направлена на преодоление кадрового голода в медицинской сфере региона.
По данным минздрава края, на текущий момент региону остро не хватает более тысячи врачей, фельдшеров и медсестер, поэтому принято решение увеличить количество бюджетных мест в ординатуре до 25 в ДВГМУ и до 71 в институте повышения квалификации.
С 2022 года в краевую ординатуру было принято 8 человек, а в 2023 году — уже 22. Наибольший интерес у абитуриентов вызывают направления в акушерстве, гинекологии, терапии, онкологии и хирургии. С этого года по распоряжению Минздрава РФ врачи-стажеры смогут приступить к лечению пациентов уже после первого курса ординатуры — в Хабаровском крае под присмотром опытных докторов начнут работу 70 молодых специалистов.
Стоит отметить, что молодые будущие медики также внесут свою лепту в празднование Всемирного дня безопасности пациента. Волонтеры Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения, студенты четвертого и шестого курсов Дальневосточного медицинского университета проведут анкетирование пациентов в медучреждениях города, организуют профилактические беседы со школьниками Хабаровска.