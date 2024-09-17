В Хабаровском крае отмечают Всемирный день безопасности пациента

С 2022 года в краевую ординатуру было принято 8 человек, а в 2023 году — уже 22. Наибольший интерес у абитуриентов вызывают направления в акушерстве, гинекологии, терапии, онкологии и хирургии. С этого года по распоряжению Минздрава РФ врачи-стажеры смогут приступить к лечению пациентов уже после первого курса ординатуры — в Хабаровском крае под присмотром опытных докторов начнут работу 70 молодых специалистов.