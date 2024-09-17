В Нанайском районе Хабаровского края прошёл праздник осенней кеты

Помимо мероприятий по сохранению и поддержке национальной культуры и родных языков КМНС, в ней предусмотрены средства на развитие традиционной хозяйственной деятельности, поддержку социально ориентированных НКО, реализующих общественные инициативы по защите исконной среды обитания коренных народов, доставку детей оленеводов к родителям в отдаленные и труднодоступные населенные пункты края либо в места их кочевий, средства на охрану поголовья северных оленей от хищников.