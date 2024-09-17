В третий раз пройдет фестиваль образования, культуры и Хабаровска и Фуюаня

Posted 17 сентября, 06:22
Published 17 сентября, 06:22
Modified 18 сентября, 02:48
Updated 18 сентября, 02:48
Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, цель фестиваля— обмен культурными традициями между учащимися Хабаровска и их китайскими сверстниками, а также укрепление дружественных связей.
— Международные события способствуют развитию сотрудничества в сферах культуры, образования, спорта и искусства. Участие в фестивале дает молодежи Хабаровска уникальный шанс глубже познакомиться с культурой соседней страны, — рассказали в управлении международных связей администрации города.
Программа фестиваля включает выступления творческих коллективов и представителей народного правительства Фуюаня во главе с заместителем мэра Чжэн Шуи.
Жителям Хабаровска предложат масштабные концерты артистов из обоих городов. В дополнение к творческим номерам пройдут спартакиада, дружеские матчи по настольному теннису, демонстрация робототехники, выставка рисунков, экскурсии по учебным заведениям и множество мастер-классов.
Незабываемым эпизодом станет создание «Стены дружбы» — совместного мурала на стене подземного перехода на остановке Павленко.