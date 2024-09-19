Буцаев: Россия и Индия укрепляют партнерство в сфере обращения с отходами

Напомним, компания «РЭО» была создана пять лет назад по инициативе главы государства для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. К 2030 году планируется обеспечить 100-процентную сортировку отходов, снизить объем мусора, направляемого на полигоны, на 50%, а также вовлечь в хозяйственный оборот 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.