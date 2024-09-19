Буцаев: Россия и Индия укрепляют партнерство в сфере обращения с отходами

Posted 19 сентября, 16:43
Published 19 сентября, 16:43
Modified 19 сентября, 16:43
Updated 19 сентября, 16:43
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, инвестиции в проекты по переработке отходов играют ключевую роль в создании циклической экономики в России. Он отметил, что российские и индийские партнеры активно развивают сотрудничество по вопросам экологии и смежных сфер, передает newsnn.ru.
Делегация РЭО и руководство миссии «Чистая Индия» обсудили перспективы совместных проектов по защите окружающей среды, разработку единых экологических стандартов и правил в рамках БРИКС. Также обсуждались обмен технологическим опытом и необходимость выработки единого подхода к договору ООН по пластиковым отходам.
В ходе визита представители РЭО также посетили объекты жилищного строительства и ознакомились с системой вывоза отходов в Нью-Дели, реализованной в рамках комплексного развития территорий.
Напомним, компания «РЭО» была создана пять лет назад по инициативе главы государства для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. К 2030 году планируется обеспечить 100-процентную сортировку отходов, снизить объем мусора, направляемого на полигоны, на 50%, а также вовлечь в хозяйственный оборот 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.