Дмитрий Демешин продолжает практику рабочих поездок по районам Хабаровского края

Отметим, что Дмитрий Демешин после завершения избирательной кампании не сбавил темпов рабочих поездок по краю. Глава региона продолжает активно работать в муниципалитетах, решая конкретные задачи, в том числе отраслевые, как в случае с поездкой в район имени Лазо. Губернатор предпочитает решать их не из кабинета, а в непосредственном контакте с представителями отрасли, не просто получая информацию из первых рук, но и лично контролируя процессы «на земле».