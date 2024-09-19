Дмитрий Демешин продолжает практику рабочих поездок по районам Хабаровского края

Posted 18 сентября, 22:43
Published 18 сентября, 22:43
Modified 18 сентября, 22:45
Updated 18 сентября, 22:45
За два последних года здесь введено в оборот порядка полутора тысяч гектаров земель — сегодня на них выращивают овес, гречиху и сою. К концу текущего показатель планируется довести до 2 тысяч гектаров. А до 2027 года общая площадь восстановленных сельскохозяйственных земель должна составить 5,6 тысячи гектаров.
Дмитрий Демешин обсудил с инвестором планы по дальнейшему развитию проекта. Генеральный директор «Сервис-Агро» Игорь Капырин рассказал, что после завершения мелиоративных работ предприятие намерено построить животноводческую ферму молочного направления, а также зернохранилище и овощехранилище.
— Президент задавал мне вопрос о том, как мы вовлекаем земли в сельскохозяйственный оборот, развиваем животноводство и растениеводство. Это задача для министра сельского хозяйства, заместителей председателя правительства и всех глав. И на следующей встрече с президентом я ему буду это докладывать, в том числе на вашем примере, — отметил губернатор.
Проект по строительству мелиоративной осушительной системы реализуется при поддержке из федеральной и краевой казны. Также «Сервис-Агро» предоставляется техника краевой машинно-тракторной станции.
— В Хабаровском крае нужно увеличивать количество пахотных земель. Мы видим, что мелиоративная работа идет уверенно. До 500 миллионов рублей уже сельхозпроизводитель сюда вложил, государство до 50 процентов субсидирует их. В частности, из нашего и федерального бюджета нашему сельхозпроизводителю субсидиями возвращено более 106 миллионов рублей. И, конечно, мы рассчитываем на то, что проект будет масштабироваться, и вскоре мы увидим здесь животноводческий комплекс, который будет для хабаровчан и жителей прилегающего района поставлять молоко, — отметил Дмитрия Демешин.
Чтобы решить проблему дефицита трудовых ресурсов предприятие планирует привлекать людей, направленных на исправительные работы. Совместно с Федеральной службой исполнения наказания инвестор строит в селе Зоевка исправительный центр на 54 человека. Завершение строительства намечено на первый квартал следующего года.
Напомним, в этом году в Хабаровском крае по федеральной госпрограмме планируется ввести в оборот 1,7 тысячи гектаров земли, на следующий год заявлено к субсидированию 2 тысячи гектаров. С 2022 года действует новая мера господдержки на кадастровые работы для неразграниченных земель, с 2023 года субсидируются затраты муниципалитетов по постановке на учет бесхозяйных мелиоративных систем, а с текущего года предоставляются гранты на расчистку мелиоративных каналов.
Отметим, что Дмитрий Демешин после завершения избирательной кампании не сбавил темпов рабочих поездок по краю. Глава региона продолжает активно работать в муниципалитетах, решая конкретные задачи, в том числе отраслевые, как в случае с поездкой в район имени Лазо. Губернатор предпочитает решать их не из кабинета, а в непосредственном контакте с представителями отрасли, не просто получая информацию из первых рук, но и лично контролируя процессы «на земле».