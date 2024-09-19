Эксперт прогнозирует падение спроса на новостройки до 80%

Posted 19 сентября, 08:55
Published 19 сентября, 08:55
Modified 19 сентября, 08:57
Updated 19 сентября, 08:57
По сообщению «Ридуса», в соответствии с данными портала «Домклик», лимит бюджета, выделенного российским правительством для субсидирования семейной ипотеки, исчерпан. Получить льготный кредит для приобретения жилья можно будет только после восстановления этого лимита. По словам Радченко, лимиты на семейную ипотеку закончились не только в Сбербанке, но и в других финансовых учреждениях страны. Это произошло после отмены льготной ипотеки для всех категорий граждан, что привело к росту спроса на жилье среди семей с детьми, которые стремились купить недвижимость на фоне опасений, что и этот вид ипотеки может быть отменен.
Радченко подчеркнула, что российский рынок новостроек сейчас зависит в основном от клиентов, получающих льготы. Учитывая приостановление семейной ипотеки, застройщики столкнутся с серьезными трудностями. Она также отметила, что спрос на новое жилье уже упал на 40%, и, по её мнению, этот показатель может снизиться еще на 40%. В итоге лишь 20% покупателей смогут позволить себе приобретение жилья без ипотеки или с минимальным кредитом.