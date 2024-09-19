Эксперт прогнозирует падение спроса на новостройки до 80%

По сообщению «Ридуса», в соответствии с данными портала «Домклик», лимит бюджета, выделенного российским правительством для субсидирования семейной ипотеки, исчерпан. Получить льготный кредит для приобретения жилья можно будет только после восстановления этого лимита. По словам Радченко, лимиты на семейную ипотеку закончились не только в Сбербанке, но и в других финансовых учреждениях страны. Это произошло после отмены льготной ипотеки для всех категорий граждан, что привело к росту спроса на жилье среди семей с детьми, которые стремились купить недвижимость на фоне опасений, что и этот вид ипотеки может быть отменен.