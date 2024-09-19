Ещё один котёл для нового энергоблока Улан-Удэнской ТЭЦ-2 изготовят в Барнауле

ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» подписали контракт в рамках реализации инвестиционного проекта по федеральному конкурсу КОМ НГО-2. Это уже вторая такая сделка, заключенная энергетиками с ведущим отечественным производителем энергооборудования в отношении строящихся энергоблоков. Предыдущий контракт был подписан в конце июля. Всего же за длительный период сотрудничества ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» на теплоэлектростанции ПАО «ТГК-14» поставлен 21 котлоагрегат: 13 — на Читинскую ТЭЦ-1, 7 — на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 и один — на Шерловогорскую ТЭЦ. Партнёрство с барнаульскими производителями оправдало себя, поэтому энергетики заключают новые контракты в соответствии с разработанным планом строительства новой генерации.