Ещё один котёл для нового энергоблока Улан-Удэнской ТЭЦ-2 изготовят в Барнауле

Posted 19 сентября, 09:03
Published 19 сентября, 09:03
Modified 19 сентября, 09:05
Updated 19 сентября, 09:05
ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» подписали контракт в рамках реализации инвестиционного проекта по федеральному конкурсу КОМ НГО-2. Это уже вторая такая сделка, заключенная энергетиками с ведущим отечественным производителем энергооборудования в отношении строящихся энергоблоков. Предыдущий контракт был подписан в конце июля. Всего же за длительный период сотрудничества ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» на теплоэлектростанции ПАО «ТГК-14» поставлен 21 котлоагрегат: 13 — на Читинскую ТЭЦ-1, 7 — на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 и один — на Шерловогорскую ТЭЦ. Партнёрство с барнаульскими производителями оправдало себя, поэтому энергетики заключают новые контракты в соответствии с разработанным планом строительства новой генерации.
ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» изготовит и поставит котлоагрегат производительностью 500 тонн пара в час во втором полугодии 2027 года.
— Долгосрочное сотрудничество с «ТГК-14» свидетельствует о том, что работа «Сибэнергомаш — БКЗ» соответствует высоким стандартам качества и сервиса, которые ожидает от нас заказчик, и это является самой лучшей оценкой нашей работы, — отметил Константин Соболев, генеральный директор «Сибэнергомаш — БКЗ». — Благодарим «ТГК-14» за новый заказ, будем и дальше подтверждать надежность и профессионализм нашего завода.
— Благодаря системной работе с заводом-изготовителем заключены хорошие контракты и есть уверенность, что оба котла будут поставлены в срок, — подчеркивает председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев.
Напомним, ПАО «ТГК-14» — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и республике Бурятия. Компания выбрана победителем по итогам федеральных конкурсов по созданию новых энергомощностей (КОМ НГО и КОМ НГО-2). Проекты предусматривают строительство двух энергоблоков суммарной мощностью до 180 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Оба проекта обеспечивают гарантированный возврат инвестиций с определенным уровнем доходности за счёт платежей оптовых потребителей энергии.