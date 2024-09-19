Губерниев прокомментировал беспардонные высказывания Дзюбы

Posted 19 сентября, 08:51
Published 19 сентября, 08:51
Modified 19 сентября, 08:53
Updated 19 сентября, 08:53
Дзюба недавно заявил, что даже будучи в состоянии алкогольного опьянения он способен выйти на поле за сборную России, сообщает newkhakasiya.online. Губерниев, который страстно увлечен футболом, не мог проигнорировать это скандальное заявление.
Он подчеркнул, что у Дзюбы проявляются зависть и обида, что совершенно недопустимо. По мнению Губерниева, футболисту следует демонстрировать свое мастерство, чтобы занять место в сборной. Комментатор отметил, что такими словами Дзюба лишь унижает себя, подразумевая, что его не берут в команду, несмотря на его прошлые заслуги.
Кроме того, Губерниев отметил, что это лишь комплексы Дзюбы, и призвал его уделить внимание игре, а не зацикливаться на своих обидах.
Отмечается, что Артем Дзюба играл за сборную России на протяжении десяти лет, начиная с 2011 года, и стал настоящей легендой для фанатов. Накануне он подписал контракт с футбольным клубом «Акрон» из Тольятти.