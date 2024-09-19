Губерниев прокомментировал беспардонные высказывания Дзюбы

Он подчеркнул, что у Дзюбы проявляются зависть и обида, что совершенно недопустимо. По мнению Губерниева, футболисту следует демонстрировать свое мастерство, чтобы занять место в сборной. Комментатор отметил, что такими словами Дзюба лишь унижает себя, подразумевая, что его не берут в команду, несмотря на его прошлые заслуги.