Отопительный сезон стартовал и в Чите

В связи с началом отопительного сезона на Читинской ТЭЦ-1 дополнительно запустили турбоагрегат и котёл, на ТЭЦ-2 также были запущены котёл и дополнительная бойлерная установка. Специалисты растопили котлы и на котельных, отдыхавших в летний период. Магистральные сети «ТЭЦ-1 — КСК», «ТЭЦ-1 — город» и «ТЭЦ-2 — город» работают в штатном режиме.