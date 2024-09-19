Отопительный сезон стартовал и в Чите

Posted 19 сентября, 09:06
Published 19 сентября, 09:06
Modified 19 сентября, 09:08
Updated 19 сентября, 09:08
В связи с началом отопительного сезона на Читинской ТЭЦ-1 дополнительно запустили турбоагрегат и котёл, на ТЭЦ-2 также были запущены котёл и дополнительная бойлерная установка. Специалисты растопили котлы и на котельных, отдыхавших в летний период. Магистральные сети «ТЭЦ-1 — КСК», «ТЭЦ-1 — город» и «ТЭЦ-2 — город» работают в штатном режиме.
«В настоящий момент на всех участках тепловой сети обеспечена подача теплоносителя в соответствии с заданным температурным графиком. Насосные станции и центральные тепловые пункты включены в работу. Ресурс подан в 1816 многоквартирных жилых домов и 376 социальных объектов», — рассказал главный инженер «ТГК-14» Денис Уланов.
Сотрудники компании контролируют процесс запуска тепла в краевой столице совместно с обслуживающими организациями. Энергетики проводят отладку гидравлических и тепловых режимов, представители УК и ТСЖ переводят на зимний режим работы оборудование внутридомовых сетей, открывают задвижки, обеспечивая поступление тепла в здания.
Пуск тепла происходит постепенно. Для регулировки и выхода на нормативные параметры требуется время. По всем возникающим вопросам потребителям предлагают обращаться в управляющие компании.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Улан-Удэ тепло в дома горожан начали подавать в понедельник, 16 сентября, распоряжение об этом подписал мэр города Игорь Шутенков. Полностью столица Бурятии будет подключена к отоплению в течение 10 дней.