«Почта России» помогла найти 20 доноров костного мозга

Posted 19 сентября, 15:18
Published 19 сентября, 15:18
Modified 19 сентября, 15:18
Updated 19 сентября, 15:18
Через «Почту России» поступило 27 тысяч заявок от желающих стать донорами костного мозга. Из них 20 человек прошли процедуру донации и стали реальными донорами, передает 56orb.ru.
Для вступления в регистр доноров достаточно заполнить заявку на сайте rdkm.ru. «Почта России» бесплатно доставит наборы для самостоятельного взятия биологического образца. Добровольцу нужно взять мазок с внутренней стороны обеих щек, запечатать готовый материал вместе с заполненными документами в конверт и отправить в лабораторию.
Сотрудничество с «Почтой России» значительно расширило донорскую базу. Большинство подавших заявки проживают в небольших населенных пунктах, где нет медицинских лабораторий.
Екатерина Куманина, директор по внешним коммуникациям «Почты России», подчеркнула, что такое сотрудничество повышает шансы людей на выздоровление. Теперь добровольцы могут оказывать помощь из любой точки страны. Эксперты отмечают, что чем разнообразнее регистр доноров, тем выше вероятность найти подходящего донора для людей с заболеваниями крови. Шансы найти неродственного донора оцениваются как один к десяти тысячам.
С 2018 года Национальный РДКМ предоставил 315 трансплантатов от российских доноров, из них 301 — для российских пациентов и 14 — для зарубежных. Для 120 россиян доставлены трансплантаты из-за рубежа.