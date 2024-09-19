«Почта России» помогла найти 20 доноров костного мозга

Екатерина Куманина, директор по внешним коммуникациям «Почты России», подчеркнула, что такое сотрудничество повышает шансы людей на выздоровление. Теперь добровольцы могут оказывать помощь из любой точки страны. Эксперты отмечают, что чем разнообразнее регистр доноров, тем выше вероятность найти подходящего донора для людей с заболеваниями крови. Шансы найти неродственного донора оцениваются как один к десяти тысячам.