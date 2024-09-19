Участников СВО и их семьи поддержит Хабаровская городская дума VIII созыва

Галина Кононенко была избрана заместителем председателя городской думы и возглавила постоянный комитет по социальным вопросам и местному самоуправлению, что предполагает значительное внимание к нуждам граждан в социальных сферах. Дмитрий Кабузенко стал главой комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию, и теперь от него во многом зависит финансовая стабильность и экономический рост города.