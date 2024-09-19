Участников СВО и их семьи поддержит Хабаровская городская дума VIII созыва

Posted 19 сентября, 05:29
Published 19 сентября, 05:29
Modified 23 сентября, 07:30
Updated 23 сентября, 07:30
По словам главы регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Государственной думы Максима Иванова, неоднократно подчёркивали руководители партии, большинство в органах власти — это не привилегия, а огромная ответственность перед избирателями.
— Этот посыл я полностью разделяю и уверен, что каждый из коллег осознает важность своих обязанностей. Надеюсь, что депутатский корпус будет принимать исключительно ответственные и продуманные решения, направленные на благо всех жителей нашего города. Ведь перед каждым из нас стоит задача не только продолжать реализовывать начатые ранее проекты, но и находить новые пути для улучшения городской инфраструктуры и качества жизни, — сказал Максим Иванов.
Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, градоначальник принял участие в первом заседании VIII созыва думы, где поприветствовал депутатов и выразил свои пожелания успехов. В своей речи мэр подчеркнул важность ответственности, лежащей на плечах каждого депутата.
— Теперь вы представляете интересы всех жителей. Ваши решения будут существенно влиять на жизнь Хабаровска, его граждан и общее развитие. Ваша работа требует полной отдачи, профессионализма и смелости, так как вам предстоит решать широкий спектр вопросов: от социальных аспектов до экономического развития и управления городским хозяйством, — отметил Сергей Кравчук.
Мэр также указал на необходимость реализации городского Мастер-плана, утвержденного Президентом Владимиром Путиным, и подчеркнул, что только объединив усилия, можно достигнуть поставленных амбициозных целей.
Во время голосования за спикера муниципального парламента вновь избрали Андрея Белоглазова, который занимает эту должность с ноября 2022 года. Белоглазов особо отметил обновленный состав депутатов VIII созыва.
— Состав кардинально обновился, но наши главные задачи остаются неизменными — это развитие Хабаровска и улучшение благосостояния его жителей, — заявил он на первом заседании.
Галина Кононенко была избрана заместителем председателя городской думы и возглавила постоянный комитет по социальным вопросам и местному самоуправлению, что предполагает значительное внимание к нуждам граждан в социальных сферах. Дмитрий Кабузенко стал главой комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию, и теперь от него во многом зависит финансовая стабильность и экономический рост города.
Комитет по городскому хозяйству возглавил Никита Божок, которому предстоит решать проблемы городского благоустройства и коммунального хозяйства. Илья Цыбров стал председателем комиссии по рассмотрению наградных документов, где он будет оказывать поддержку значимым жителям Хабаровска за их достижения.
Особенно важным стало создание новой комиссии по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Руководство этой комиссией доверили Константину Головко. Это нововведение подчеркивает стремление городской думы поддерживать тех, кто выполняет воинский долг.
Новый созыв Хабаровской городской думы обещает быть весьма продуктивным и целеустремленным, объединяя усилия для достижения общих благородных целей.