Лучших помощников фермера представил приморцам День поля

Posted 20 сентября, 03:49
Published 20 сентября, 03:49
Modified 20 сентября, 03:51
Updated 20 сентября, 03:51
Представители агрохолдингов, крупных сельскохозяйственных предприятий, фермеры, а также представители правительства Приморского края, администраций районов Приморья, студенты аграрной отрасли в течение двух дней обменивались опытом, рассказывали, какие передовые технологии в области растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции они применяют, устанавливали деловые контакты. Также аграрии посетили большой выставочный павильон, где были представлены лучшие образцы современной техники и оборудования, средства защиты растений, минеральные удобрения, семена.
Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц высоко оценил прошедший «День поля», подчеркнув практическую значимость мероприятия.
В семинаре-совещании, а также в выставке лучших образцов сельскохозяйственной техники приняла участие компания Ростсельмаш.
Напомним, Ростсельмаш — ключевой российский разработчик и производитель сельскохозяйственной техники и цифровых решений, предлагающая вниманию аграриев более 150 моделей и модификаций агромашин. Среди выпускаемой компанией Ростсельмаш техники — зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее оборудование, и это далеко не полный список. По большому счёту техника компания Ростсельмаш может сформировать для сельхозпредприятия полный парк всех необходимых машин, которые будут выполнять полевые работы — от почвообработки до уборки урожая.
Техника Ростсельмаш пользуется заслуженной любовью сельхозпроизводителей на протяжении уже 95 лет не только во всех регионах России, но и в 40 странах мира. Важно отметить, что предприятие имеет широкую сеть дилерских и сервисных центров.
На «Дне поля» компания Ростсельмаш представила вниманию аграриев ДФО востребованные в агросфере модели: трактор Ростсельмаш 2400, зерноуборочный комбайн VECTOR 450 TRACK, мощный двухбарабанный Т500, прицепной опрыскиватель TS-3200 SATELLITE, технику для зернопереработки и кормоуборки.
Приморский фермер Алексей Кмитковенко из села Ивановка Михайловского района выращивает на своих полях сою, зерновые культуры и уже не первый год использует в своём хозяйстве технику Ростсельмаш.
— В сельском хозяйстве я с 1989 года, — рассказал Алексей Кмитковенко, — начинал инженером-механиком на предприятие «Сельхозтехника». Родную землю и крестьянский труд знаю от и до. Как и климат нашего Приморского края с его непредсказуемостью, с его погодными вывертами. Что угодно может быть. За примерами далеко ходить не надо, в прошлом году и в этом — ливни. Причём в самый сезон! В 2023-м с уборкой было плохо, а в 2024-м году — с посевной.
— Наверняка вы тщательно подбирали агромашины, чтобы успешно выполнять работы на земле? На каких остановились и почему?
— Да, выбор агромашин — это серьёзно и важно. От них многое зависит. В течение полутора лет я брал в аренду трактор модели 2375 производства Ростсельмаш, он хорошо себя проявил. А когда в край пришли новые тракторы Ростсельмаш 2400, решил, что хочу такой. У него отличная проходимость, что крайне важно в наших условиях, хорошая энергонасыщенность. Кроме того, трактор удобен в обслуживании и механизатору в нём комфортно.
А ещё для меня большим плюсом является тот факт, что обслуживать технику Ростсельмаш — при наличии в крае большого дилерского центра — очень просто. Я ведь инженер-механик, считаю, что техническое обслуживание — это первое, что должно быть. Замена масел, фильтров, обслуживание — это главное. Будет обслуживание, будет и техника работать.
Отметим, что на «Дне поля» на стенде компании Ростсельмаш был представлен официальный дилерский центр производителя в регионе — компании «Дальневосточный Автоцентр».