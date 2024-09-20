Лучших помощников фермера представил приморцам День поля

— В сельском хозяйстве я с 1989 года, — рассказал Алексей Кмитковенко, — начинал инженером-механиком на предприятие «Сельхозтехника». Родную землю и крестьянский труд знаю от и до. Как и климат нашего Приморского края с его непредсказуемостью, с его погодными вывертами. Что угодно может быть. За примерами далеко ходить не надо, в прошлом году и в этом — ливни. Причём в самый сезон! В 2023-м с уборкой было плохо, а в 2024-м году — с посевной.