Тихоокеанское мусорное пятно хотят ликвидировать за 7,5 млрд долларов

Posted 20 сентября, 08:15
Published 20 сентября, 08:15
Modified 20 сентября, 08:15
Updated 20 сентября, 08:15
Как передает newkhakasiya.online, мусорное пятно настолько большое, что у него есть даже свой неофициальный флаг из пластика. Вопреки распространенному мнению, это не плотное скопление мусора, а триллионы кусочков пластика и других отходов, разбросанных на площади от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров.
Экологи утверждают, что благодаря современным технологиям проект может быть выполнен вдвое быстрее и дешевле. Они предлагают использовать специальную систему очистки System 03 — плавучий барьер длиной более двух километров, натянутый между двумя движущимися судами. С его помощью можно очищать территорию размером с футбольное поле за пять секунд. Мусорное пятно по площади эквивалентно примерно 260 миллионам футбольных полей.
Отходы, которые получится собрать, отправят в качестве вторсырья и будут использовать повторно.