Тихоокеанское мусорное пятно хотят ликвидировать за 7,5 млрд долларов

Как передает newkhakasiya.online, мусорное пятно настолько большое, что у него есть даже свой неофициальный флаг из пластика. Вопреки распространенному мнению, это не плотное скопление мусора, а триллионы кусочков пластика и других отходов, разбросанных на площади от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров.