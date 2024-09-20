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Posted 20 сентября, 08:15

Published 20 сентября, 08:15

Modified 20 сентября, 08:15

Updated 20 сентября, 08:15

Тихоокеанское мусорное пятно хотят ликвидировать за 7,5 млрд долларов

Тихоокеанское мусорное пятно хотят ликвидировать за 7,5 млрд долларов

20 сентября 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Тихоокеанское мусорное пятно планируется ликвидировать. Проект инициирован неправительственной организацией The Ocean Cleanup. По словам ее представителей, на полную очистку потребуется около 10 лет и 7,5 миллиарда долларов.

Как передает newkhakasiya.online, мусорное пятно настолько большое, что у него есть даже свой неофициальный флаг из пластика. Вопреки распространенному мнению, это не плотное скопление мусора, а триллионы кусочков пластика и других отходов, разбросанных на площади от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров.

Экологи утверждают, что благодаря современным технологиям проект может быть выполнен вдвое быстрее и дешевле. Они предлагают использовать специальную систему очистки System 03 — плавучий барьер длиной более двух километров, натянутый между двумя движущимися судами. С его помощью можно очищать территорию размером с футбольное поле за пять секунд. Мусорное пятно по площади эквивалентно примерно 260 миллионам футбольных полей.

Отходы, которые получится собрать, отправят в качестве вторсырья и будут использовать повторно.

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