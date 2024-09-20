Заболеваемость COVID-19 резко увеличилась в Кузбассе за неделю

Posted 20 сентября, 13:08
Published 20 сентября, 13:08
Modified 20 сентября, 13:11
Updated 20 сентября, 13:11
С приходом осени жители Кемеровской области стали больше болеть коронавирусом. Из статистики, которую предоставил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе, следует, что за последнюю неделю, с 14 по 20 сентября включительно, вирусом в регионе заразились 534 человека, пишет VSE42.RU.
Практически ежедневно число заболевших увеличивалось: случаев было зафиксировано 63, 64, 40, 21, 77, 118, 151 за каждый день соответственно. При этом сообщается, что никто из заразившихся на этой неделе не умер.