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Posted 20 сентября, 13:08

Published 20 сентября, 13:08

Modified 20 сентября, 13:11

Updated 20 сентября, 13:11

Заболеваемость COVID-19 резко увеличилась в Кузбассе за неделю

20 сентября 2024, 13:08
За последнюю неделю в Кузбассе значительно возросла заболеваемость коронавирусом. Им заразились 534 человека.

С приходом осени жители Кемеровской области стали больше болеть коронавирусом. Из статистики, которую предоставил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе, следует, что за последнюю неделю, с 14 по 20 сентября включительно, вирусом в регионе заразились 534 человека, пишет VSE42.RU.

Практически ежедневно число заболевших увеличивалось: случаев было зафиксировано 63, 64, 40, 21, 77, 118, 151 за каждый день соответственно. При этом сообщается, что никто из заразившихся на этой неделе не умер.

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