«Бабуль, я сбил человека»: 1,4 млрд выманили мошенники у приморцев только за 2024 год

Сегодня, наверное, нет ни одного приморца, который не столкнулся бы с мошенниками, по телефону пытавшимися «залезть» в чужую копилку и обманом выманить сбережения. Уж сотрудники служб безопасности различных банков названивали точно, рассказывая «страшилки» о том, что некто пытается взять кредит на ваше имя и нужно срочно перевести все деньги на «безопасный» счет. А звонки от «правоохранителей» с рассказами о том, как родственник, находясь в другом городе, попал в ДТП и «убил» человека, и надо срочно дать взятку кое-кому, чтобы делу не дали ход, — это вообще классика.