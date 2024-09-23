Сергей Кравчук поблагодарил каждого, кто принял участие в субботнике в Хабаровске

Мэр выразил признательность всем, кто принял участие в масштабной уборке города. В каждом из пяти районов Хабаровска убирали мусор с улиц, подготавливая любимый город к зиме. В субботнике участвовали сотрудники городских служб и предприятий, коммерческие организации, активные хабаровчане, которые заинтересованы в том, чтобы жить культурно. В большой уборке участвовали и ветераны, и молодые люди. Сергей Кравчук лично высадил несколько десятков деревьев в сквере возле храма Матроны Московской в Березовке.