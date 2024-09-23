Сергей Кравчук поблагодарил каждого, кто принял участие в субботнике в Хабаровске

Posted 23 сентября, 06:18
Published 23 сентября, 06:18
Modified 23 сентября, 07:35
Updated 23 сентября, 07:35
Мэр выразил признательность всем, кто принял участие в масштабной уборке города. В каждом из пяти районов Хабаровска убирали мусор с улиц, подготавливая любимый город к зиме. В субботнике участвовали сотрудники городских служб и предприятий, коммерческие организации, активные хабаровчане, которые заинтересованы в том, чтобы жить культурно. В большой уборке участвовали и ветераны, и молодые люди. Сергей Кравчук лично высадил несколько десятков деревьев в сквере возле храма Матроны Московской в Березовке.
— Уверен, что это будет замечательная зона отдыха, где люди смогут прекрасно проводить время. Рад, что мы вместе с жителями микрорайона Березовка внесли свой вклад в благоустройство этого сквера. С появлением здесь новых деревьев место отдыха будет выглядеть более уютно, — сказал Сергей Кравчук.
Этот сквер планируется привести в порядок в текущем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью национальной программы «Жилье и городская среда», запущенной по инициативе президента России Владимира Путина.
Общее количество участников большой уборки превысило 29 тысяч человек. Во время субботника было устранено 8 незаконных свалок, информация о которых содержалась в Атласе проблемных объектов Хабаровского края, составленном по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Также порядок навели примерно на 2000 придомовых территориях.