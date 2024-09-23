Турбину для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2 изготовит Уральский турбинный завод

Posted 23 сентября, 03:36
Published 23 сентября, 03:36
Modified 23 сентября, 03:38
Updated 23 сентября, 03:38
Подписание контракта состоится на следующей неделе в Москве в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя».
Напомним, в июле на площадке международной выставки-форума ИННОПРОМ в Екатеринбурге был подписан контракт на поставку турбины для энергоблока № 1 Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Оба энергоблока строятся по проектам «ТГК-14», победившим в двух этапах федерального конкурса конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов.
Проекты предусматривают строительство двух энергоблоков суммарной мощностью до 180 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Оба проекта обеспечивают гарантированный возврат инвестиций с определенным уровнем доходности за счёт платежей оптовых потребителей энергии.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что все ключевые узлы для первого строящегося энергоблока «ТГК-14» уже законтрактовала. Новые контракты компания заключает с теми же заводами-изготовителями: так, котлы для двух новых объектов генерации изготовит Барнаульский котельный завод — давний партнёр компании. Вступить в строй первый из двух новых энергоблоков должен в начале 2029 года.