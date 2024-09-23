Турбину для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2 изготовит Уральский турбинный завод

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что все ключевые узлы для первого строящегося энергоблока «ТГК-14» уже законтрактовала. Новые контракты компания заключает с теми же заводами-изготовителями: так, котлы для двух новых объектов генерации изготовит Барнаульский котельный завод — давний партнёр компании. Вступить в строй первый из двух новых энергоблоков должен в начале 2029 года.