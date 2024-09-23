В 2024 году «Почта России» увеличила количество переводов в Казахстан на 12%

«Почта России» — надежный работодатель со штатом в 265 тысяч человек. Годовой оборот компании составляет миллиард бумажных писем и 240 миллионов посылок. «Почта России» также помогает переводить юридически значимую переписку в электронный формат: в 2023 году почтой доставлены более 300 миллионов цифровых заказных писем. Компания предоставляет услуги для 20 миллионов клиентов в России, которым доставляют 400 миллионов экземпляров печатных изданий в год.