В 2024 году «Почта России» увеличила количество переводов в Казахстан на 12%

Posted 23 сентября, 19:21
Published 23 сентября, 19:21
Modified 23 сентября, 19:21
Updated 23 сентября, 19:21
Клиенты могут воспользоваться сервисом в 30 тысячах почтовых отделений по всей стране, переведя деньги с комиссией 2% любому адресату в стране. Деньги будут получены адресатом в тот же день или на следующий день. Получателю выдадут тенге по выгодному курсу, близкому к официальному курсу Нацбанка. Об этом пишет 56orb.
Директор по развитию продуктов компании Антон Нечаев рассказал, что сервисы почты по денежным переводам в СНГ востребованы среди клиентов, которые отправляют деньги по 15 направлениям за рубежом. «Почта России» собирается наращивать сервисную сеть, чтобы сделать услугу еще более удобной и доступной.
«Почта России» известна как ведущий федеральный почтовый и логистический оператор из категории стратегических предприятий. Компания седьмая в мире по числу точек обслуживания — у нее 38 тысяч филиалов, из них около 66% приходятся на малые населенные пункты. Каждый месяц протяженность логистических маршрутов достигает около 54 миллионов километров.
«Почта России» — надежный работодатель со штатом в 265 тысяч человек. Годовой оборот компании составляет миллиард бумажных писем и 240 миллионов посылок. «Почта России» также помогает переводить юридически значимую переписку в электронный формат: в 2023 году почтой доставлены более 300 миллионов цифровых заказных писем. Компания предоставляет услуги для 20 миллионов клиентов в России, которым доставляют 400 миллионов экземпляров печатных изданий в год.