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Posted 23 сентября, 19:21

Published 23 сентября, 19:21

Modified 23 сентября, 19:21

Updated 23 сентября, 19:21

В 2024 году «Почта России» увеличила количество переводов в Казахстан на 12%

В 2024 году «Почта России» увеличила количество переводов в Казахстан на 12%

23 сентября 2024, 19:21
Фото: «Почта России»
С начала 2024 года более 20 тысяч клиентов обратились к услуге «Почты России» по переводу денег в Казахстан. За последние восемь месяцев спрос на эту услугу возрос на 12%.

Клиенты могут воспользоваться сервисом в 30 тысячах почтовых отделений по всей стране, переведя деньги с комиссией 2% любому адресату в стране. Деньги будут получены адресатом в тот же день или на следующий день. Получателю выдадут тенге по выгодному курсу, близкому к официальному курсу Нацбанка. Об этом пишет 56orb.

Директор по развитию продуктов компании Антон Нечаев рассказал, что сервисы почты по денежным переводам в СНГ востребованы среди клиентов, которые отправляют деньги по 15 направлениям за рубежом. «Почта России» собирается наращивать сервисную сеть, чтобы сделать услугу еще более удобной и доступной.

«Почта России» известна как ведущий федеральный почтовый и логистический оператор из категории стратегических предприятий. Компания седьмая в мире по числу точек обслуживания — у нее 38 тысяч филиалов, из них около 66% приходятся на малые населенные пункты. Каждый месяц протяженность логистических маршрутов достигает около 54 миллионов километров.

«Почта России» — надежный работодатель со штатом в 265 тысяч человек. Годовой оборот компании составляет миллиард бумажных писем и 240 миллионов посылок. «Почта России» также помогает переводить юридически значимую переписку в электронный формат: в 2023 году почтой доставлены более 300 миллионов цифровых заказных писем. Компания предоставляет услуги для 20 миллионов клиентов в России, которым доставляют 400 миллионов экземпляров печатных изданий в год.

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