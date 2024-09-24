АвтоВАЗ опубликовал брошюру с характеристиками новой Lada Aura

Как передает newkhakasiya.online, новый седан длиннее на 25 сантиметров и выше на девять миллиметров по сравнению с предыдущей моделью. Оснащен он 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л. с. Доступен в трех комплектациях: Techno, Aura Black и Aura Grey. В автомобиле предусмотрены подогрев сидений, руля и лобового стекла.