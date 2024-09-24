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Posted 24 сентября, 08:11

Published 24 сентября, 08:11

Modified 24 сентября, 08:11

Updated 24 сентября, 08:11

АвтоВАЗ опубликовал брошюру с характеристиками новой Lada Aura

АвтоВАЗ опубликовал брошюру с характеристиками новой Lada Aura

24 сентября 2024, 08:11
Фото: 1MI
АвтоВАЗ запускает производство нового седана на базе Lada Vesta — Aura. В брошюре, выпущенной компанией, описаны технические характеристики новинки.

Как передает newkhakasiya.online, новый седан длиннее на 25 сантиметров и выше на девять миллиметров по сравнению с предыдущей моделью. Оснащен он 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л. с. Доступен в трех комплектациях: Techno, Aura Black и Aura Grey. В автомобиле предусмотрены подогрев сидений, руля и лобового стекла.

Более дорогие версии оснащены увеличенным экраном мультимедиа и отделкой из натуральной кожи, доступной в сером или черном цвете, соответствующем названию комплектации. Кузов автомобиля будет предлагаться в пяти различных цветах.

Начальная стоимость модели составляет 2,6 миллиона рублей, а цена в максимальной комплектации превышает три миллиона рублей.

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