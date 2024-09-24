Эксперт прогнозирует рост стоимости аренды жилья

По сообщению «Ридуса», изменения условий семейной ипотеки обусловлены «сокращением лимитов», рассказали в банке. Это значит, что средства, выделенные российским правительством для поддержки семейной ипотеки, подходят к концу. В то же время для клиентов с зарплатными проектами ВТБ правила остаются без изменений. Бендриков отметил, что увеличение в 2,5 раза первоначалки — это не лучший шаг для сохранения стабильности в ценах на рынке недвижимости и поддержки спроса.