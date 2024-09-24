ФОМС заявил об увеличении числа процедур ЭКО за счет средств ОМС

ФОМС отмечает стабильный рост спроса на ЭКО, финансируемое из средств ОМС. По последним данным фонда, за период с января по август текущего года было выполнено 71,5 тысячи процедур. С этого года поддержку на проведение ЭКО получают те медицинские учреждения, которые выполнили не менее 100 процедур в прошлом году, пишет tass.ru.