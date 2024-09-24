ФОМС заявил об увеличении числа процедур ЭКО за счет средств ОМС

Posted 24 сентября, 10:10
Published 24 сентября, 10:10
Modified 24 сентября, 10:10
Updated 24 сентября, 10:10
С 2013 года было проведено свыше 800 тысяч таких процедур, причём в прошлом году их число увеличилось на 10,6% — до 108,7 тысячи по сравнению с 2022 годом.
ФОМС отмечает стабильный рост спроса на ЭКО, финансируемое из средств ОМС. По последним данным фонда, за период с января по август текущего года было выполнено 71,5 тысячи процедур. С этого года поддержку на проведение ЭКО получают те медицинские учреждения, которые выполнили не менее 100 процедур в прошлом году, пишет tass.ru.
С 2013 года процедура ЭКО проводится бесплатно благодаря средствам ОМС, предоставляемым ФОМС. Обследование причин бесплодия занимает от трёх до шести месяцев после года безуспешных попыток зачатия.
В прошлом году финансирование ЭКО в рамках территориальных и базовых программ ОМС составило 12,7 миллиарда рублей. ФОМС подчёркивает, что объём помощи пересматривается ежегодно.
На 2024 год запланировано проведение 91 539 процедур ЭКО, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году.