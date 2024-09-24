Нефтяниками, дипломатами, психологами: кем можно стать в школах Владивостока?

Posted 24 сентября, 05:10
Published 24 сентября, 05:10
Modified 24 сентября, 05:12
Updated 24 сентября, 05:12
В дальневосточной столице МБОУ СОШ №38 совместно с Тихоокеанским государственным университетом (ТГМУ) организовали специализированный десятый класс по направлению «Клиническая психология», сообщает пресс-служба городской администрации.
«Ребята, которые обучаются в этом классе, готовятся к поступлению в ТГМУ. То есть каждый ребенок этого класса добавит к своим баллам ЕГЭ дополнительные баллы при поступлении на специальность „Клиническая психология“ Тихоокеанского государственного медицинского университета. Также учащиеся получат базовые знания в области психологии и клинической психологии, которые пригодятся в повседневной жизни и социальных отношениях, разовьют аналитическое мышление и навыки эффективного общения», — поделился Вадим Зубков, директор школы № 38.
30 юных горожан стали учениками класса клинической психологии. Многие ребята учились в этой школе и ранее, однако есть и те, кто специально перевелся в уникальный класс из других образовательных учреждений.
На протяжении двух лет школьники будут знакомиться с новыми предметами: «Введением в клиническую психологию», «Психологией самопознания» и другими. Также ребята пройдут подготовку к экзаменам, необходимые при поступлении в мединститут. Более того, педагоги ТГМУ будут проводить мастер-классы и психологические тренинги для детей.
Организаторы составили расписание, позаботившись о том, чтобы школьники посещали профильные занятия, которые будут проходить не только в школе, но и в вузе.
«Мы надеемся, что два года общения с нашими преподавателями и с вашими наставниками станут для вас мотивацией к поступлению на выбранную специальность. Мы бы хотели, чтобы первые два года вы познавали профессию в научно-популярном ключе, а в дальнейшем — погрузились в нее профессионально», — отметил Руслан Кадыров, кандидат психологических наук, доцент ТГМУ во время своего приветственного слова.
Важно отметить, что в 2024 году на территории Владивостока организовано 110 профильных классов по социально-экономическому, технологическому, универсальному, гуманитарному, естественно-научному направлениям. Также в краевой столице имеются специализированные классы. В школах №9 и 57 есть дипломатические классы, а в гимназии №2 — Роснефть-класс и другие.