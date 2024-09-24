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Posted 24 сентября, 05:10

Published 24 сентября, 05:10

Modified 24 сентября, 05:12

Updated 24 сентября, 05:12

Нефтяниками, дипломатами, психологами: кем можно стать в школах Владивостока?

Нефтяниками, дипломатами, психологами: кем можно стать в школах Владивостока?

24 сентября 2024, 05:10
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru
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Наш Город
В одной из школ Владивостока появился класс по направлению «Клиническая психология». К слову, специализированные классы подготавливают не только будущих психологов, но и других востребованных специалистов.

В дальневосточной столице МБОУ СОШ №38 совместно с Тихоокеанским государственным университетом (ТГМУ) организовали специализированный десятый класс по направлению «Клиническая психология», сообщает пресс-служба городской администрации.

«Ребята, которые обучаются в этом классе, готовятся к поступлению в ТГМУ. То есть каждый ребенок этого класса добавит к своим баллам ЕГЭ дополнительные баллы при поступлении на специальность „Клиническая психология“ Тихоокеанского государственного медицинского университета. Также учащиеся получат базовые знания в области психологии и клинической психологии, которые пригодятся в повседневной жизни и социальных отношениях, разовьют аналитическое мышление и навыки эффективного общения», — поделился Вадим Зубков, директор школы № 38.

30 юных горожан стали учениками класса клинической психологии. Многие ребята учились в этой школе и ранее, однако есть и те, кто специально перевелся в уникальный класс из других образовательных учреждений.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

На протяжении двух лет школьники будут знакомиться с новыми предметами: «Введением в клиническую психологию», «Психологией самопознания» и другими. Также ребята пройдут подготовку к экзаменам, необходимые при поступлении в мединститут. Более того, педагоги ТГМУ будут проводить мастер-классы и психологические тренинги для детей.

Организаторы составили расписание, позаботившись о том, чтобы школьники посещали профильные занятия, которые будут проходить не только в школе, но и в вузе.

«Мы надеемся, что два года общения с нашими преподавателями и с вашими наставниками станут для вас мотивацией к поступлению на выбранную специальность. Мы бы хотели, чтобы первые два года вы познавали профессию в научно-популярном ключе, а в дальнейшем — погрузились в нее профессионально», — отметил Руслан Кадыров, кандидат психологических наук, доцент ТГМУ во время своего приветственного слова.
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Важно отметить, что в 2024 году на территории Владивостока организовано 110 профильных классов по социально-экономическому, технологическому, универсальному, гуманитарному, естественно-научному направлениям. Также в краевой столице имеются специализированные классы. В школах №9 и 57 есть дипломатические классы, а в гимназии №2 — Роснефть-класс и другие.

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