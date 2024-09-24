Нефтяниками, дипломатами, психологами: кем можно стать в школах Владивостока?

На протяжении двух лет школьники будут знакомиться с новыми предметами: «Введением в клиническую психологию», «Психологией самопознания» и другими. Также ребята пройдут подготовку к экзаменам, необходимые при поступлении в мединститут. Более того, педагоги ТГМУ будут проводить мастер-классы и психологические тренинги для детей.