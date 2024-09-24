В РЭО сообщили, что создадут 997 цифровых двойников полигонов

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии, подчеркнул, что в основе корректного прогнозирования развития области обращения с отходами лежат именно цифровые модели. По его словам, большая часть из 900 действующих в стране полигонов уже оцифрована. Раньше точных данных по захоронению отходов и текущему состоянию объектов размещения не было, но за последние годы ситуация заметно улучшилась. Министр сообщил, что уже изучено 600 полигонов и создано 753 цифровые модели.