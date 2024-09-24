В РЭО сообщили, что создадут 997 цифровых двойников полигонов

Posted 24 сентября, 11:51
Published 24 сентября, 11:51
Modified 24 сентября, 11:51
Updated 24 сентября, 11:51
Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, рассказал, что с помощью цифровых моделей можно оценить реальное состояние объектов размещения ТКО. Они фиксируют несколько важных характеристик, среди которых площадь и высота полигона, а также обвалы откосов или выходы фильтрата за границу полигона. По словам Буцаева, это помогает зафиксировать нарушение и вовремя повлиять на ситуацию. Об этом пишет портал newsnn.ru.
Воздушное лазерное сканирование помогло изучить уже шестьсот объектов размещения отходов. Некоторые из них имеют уже несколько цифровых двойников, с помощью которых можно отследить изменение ситуации на полигоне.
Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии, подчеркнул, что в основе корректного прогнозирования развития области обращения с отходами лежат именно цифровые модели. По его словам, большая часть из 900 действующих в стране полигонов уже оцифрована. Раньше точных данных по захоронению отходов и текущему состоянию объектов размещения не было, но за последние годы ситуация заметно улучшилась. Министр сообщил, что уже изучено 600 полигонов и создано 753 цифровые модели.
Алексей Буров, заместитель генерального директора РЭО по цифровизации, сообщил, что оператор предварительно изучает потребность в проведении сканирования на год. В текущем году заявки на его проведение подали 85 российских регионов.
Полученные в результате сканирования данные загружаются в специальную систему мониторинга, где результаты обрабатываются с помощью собственной нейросети.