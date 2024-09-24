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Posted 24 сентября, 11:51

Published 24 сентября, 11:51

Modified 24 сентября, 11:51

Updated 24 сентября, 11:51

В РЭО сообщили, что создадут 997 цифровых двойников полигонов

В РЭО сообщили, что создадут 997 цифровых двойников полигонов

24 сентября 2024, 11:51
Фото: reo.ru
До конца текущего года будут созданы ещё 244 цифровые модели объектов размещения ТКО. Всего Российский экологический оператор создаст 997 цифровых двойников, чтобы оценить остаточную вместимость мусорных полигонов.

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, рассказал, что с помощью цифровых моделей можно оценить реальное состояние объектов размещения ТКО. Они фиксируют несколько важных характеристик, среди которых площадь и высота полигона, а также обвалы откосов или выходы фильтрата за границу полигона. По словам Буцаева, это помогает зафиксировать нарушение и вовремя повлиять на ситуацию. Об этом пишет портал newsnn.ru.

Воздушное лазерное сканирование помогло изучить уже шестьсот объектов размещения отходов. Некоторые из них имеют уже несколько цифровых двойников, с помощью которых можно отследить изменение ситуации на полигоне.

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии, подчеркнул, что в основе корректного прогнозирования развития области обращения с отходами лежат именно цифровые модели. По его словам, большая часть из 900 действующих в стране полигонов уже оцифрована. Раньше точных данных по захоронению отходов и текущему состоянию объектов размещения не было, но за последние годы ситуация заметно улучшилась. Министр сообщил, что уже изучено 600 полигонов и создано 753 цифровые модели.

Алексей Буров, заместитель генерального директора РЭО по цифровизации, сообщил, что оператор предварительно изучает потребность в проведении сканирования на год. В текущем году заявки на его проведение подали 85 российских регионов.

Полученные в результате сканирования данные загружаются в специальную систему мониторинга, где результаты обрабатываются с помощью собственной нейросети.

#Общество
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