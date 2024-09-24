ВТБ Лизинг предлагает автомобили Sollers с выгодой более 800 000 рублей

Спецпредложение распространяется, в частности, на бортовые версии Sollers Argo. Автомобиль грузоподъёмностью менее 1 т, оснащённый дизельным двигателем мощностью 130 л. с., шестиступенчатой механической коробкой передач, можно приобрести в лизинг с учётом скидки поставщика за 2 159 000 рублей. Благодаря программе Минпромторга России, предусматривающей субсидию 10% на первый взнос, доступно преимущество 215 900 рублей. Таким образом, общая выгода при покупке Sollers Argo в лизинг составит 690 900 рублей. При авансе 40% ежемесячный лизинговый платёж в течение пяти лет будет равен 41 931 рублю, а компании на ОСН дополнительно сэкономят более 1 млн рублей от стоимости техники за счёт налоговых преференций.*