ВТБ Лизинг предлагает автомобили Sollers с выгодой более 800 000 рублей

Posted 24 сентября, 08:44
Published 24 сентября, 08:44
Modified 24 сентября, 08:45
Updated 24 сентября, 08:45
Кроме того, для отдельных моделей предусмотрена государственная субсидия на авансовый платеж. Финальная выгода варьируется в зависимости от автомобиля и может превышать 800 000 рублей.
Спецпредложение распространяется, в частности, на бортовые версии Sollers Argo. Автомобиль грузоподъёмностью менее 1 т, оснащённый дизельным двигателем мощностью 130 л. с., шестиступенчатой механической коробкой передач, можно приобрести в лизинг с учётом скидки поставщика за 2 159 000 рублей. Благодаря программе Минпромторга России, предусматривающей субсидию 10% на первый взнос, доступно преимущество 215 900 рублей. Таким образом, общая выгода при покупке Sollers Argo в лизинг составит 690 900 рублей. При авансе 40% ежемесячный лизинговый платёж в течение пяти лет будет равен 41 931 рублю, а компании на ОСН дополнительно сэкономят более 1 млн рублей от стоимости техники за счёт налоговых преференций.*
При аналогичных условиях финансовой аренды и сниженной до 2 964 000 рублей стоимости промтоварный фургон Sollers Atlant, имеющий грузоподъёмность менее 1 т, двигатель мощностью 150 л. с., можно купить, выплачивая по 57 568 рублей в месяц. Госсубсидия на аванс составит 296 400 рублей, суммарная выгода достигнет 866 400 рублей, а экономия на налогах превысит 1,4 млн рублей.*
Пятиместный полноприводный пикап Sollers ST6, обладающий двигателем мощностью 176 л. с. и шестиступенчатой КПП, доступен в лизинг за 2 180 000 рублей в рамках акции. Ежемесячный платеж составит 42 339 рублей при авансе 40% и сроке договора пять лет. Налоговые преференции позволят оптимизировать расходы за весь период финансовой аренды более чем на 1 млн рублей.*
Подать заявку на приобретение в лизинг коммерческого транспорта Sollers юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18. Компания поможет с подбором нужного автомобиля и предложит оптимальные условия финансирования: наиболее подходящие авансы, длительные сроки лизинга, минимальные ежемесячные платежи.
* Указаны предварительные расчёты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Размер выгоды указан с учётом скидки поставщика, действующей до 30.09.2024, и субсидии 10% на авансовый платёж в соответствии с программой льготного лизинга новой колёсной техники российского производства от Минпромторга России. Представлена экономия на налогах в размере 40%, которая доступна компаниям на общей системе налогообложения (ОСН). Стоимость техники действительна на 20.09.2024.