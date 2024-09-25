Автоинструктор Цыганков рассказал, почему россияне любят ездить на красный свет

В качестве примера он разобрал такое нарушение, как проезд на красный сигнал светофора. Цыганков отметил, что многие считают, что его можно не замечать, так как камер на светофорах практически нет, а с сотрудником полиции, по мнению водителей, можно договориться. Если же за данное нарушение будет установлен серьезный штраф, то их число заметно снизится.