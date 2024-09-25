Автоинструктор Цыганков рассказал, почему россияне любят ездить на красный свет

Posted 25 сентября, 13:25
Published 25 сентября, 13:25
Modified 25 сентября, 13:27
Updated 25 сентября, 13:27
Автоинструктор Сергей Цыганков в беседе с «Ридусом» выразил своё отношение к инициативе ЛДПР о введении наказания за опасное вождение. Данный законопроект будет рассмотрен Госдумой первого октября. Он предполагает введение штрафа для лихачей в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а в случае повторных нарушений — лишение водительских прав.
Собеседник издания отметил, что в России хорошим водителем считают того, кто нарушил ПДД, но при этом не попался. Именно поэтому он поддерживает введение подобных штрафов. Он также призвал значительно увеличить все существующие в стране штрафы, так как культура вождения, по его словам, находится на очень низком уровне.
В качестве примера он разобрал такое нарушение, как проезд на красный сигнал светофора. Цыганков отметил, что многие считают, что его можно не замечать, так как камер на светофорах практически нет, а с сотрудником полиции, по мнению водителей, можно договориться. Если же за данное нарушение будет установлен серьезный штраф, то их число заметно снизится.
Собеседник издания напомнил, что правила дорожного движения написаны кровью, но многие водители забывают об этом. Он добавил, что в нарушение ПДД сегодня вошло в моду.