Чем опасен новый вирус WELV и может ли он распространиться в России

Posted 25 сентября, 18:53
Published 25 сентября, 18:53
Modified 25 сентября, 18:55
Updated 25 сентября, 18:55
У пациента наблюдались головные боли, лихорадка и рвота. Исследователи идентифицировали новый ортонайровирус, названный WELV, что расшифровывается как «вирус болотистых мест», пишет newia.ru.
В начале осени 2024 года китайские ученые озвучили информацию о росте числа случаев заболевания и предупредили, что вирус может вызвать серьезные нарушения в работе нервной системы.
Российские специалисты считают, что в данный момент в РФ нет условий для распространения ортонайровируса главным образом из-за особенностей клещей, которые являются его переносчиками. Однако существует теоретическая возможность, что вирус может попасть в Россию через торговый путь с Китаем или через зараженных животных и птиц.
Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией и принимает нужные меры для борьбы с распространением инфекции. На сегодняшний день в России не зарегистрировано случаев заболевания, но специалисты советуют проявлять осторожность и защищаться от укусов клещей.