Чем опасен новый вирус WELV и может ли он распространиться в России

Российские специалисты считают, что в данный момент в РФ нет условий для распространения ортонайровируса главным образом из-за особенностей клещей, которые являются его переносчиками. Однако существует теоретическая возможность, что вирус может попасть в Россию через торговый путь с Китаем или через зараженных животных и птиц.