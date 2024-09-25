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Posted 25 сентября, 18:53

Published 25 сентября, 18:53

Modified 25 сентября, 18:55

Updated 25 сентября, 18:55

Чем опасен новый вирус WELV и может ли он распространиться в России

Чем опасен новый вирус WELV и может ли он распространиться в России

25 сентября 2024, 18:53
Фото: Изображение Midjourney
В Китае обнаружен новый вирус, который представляет потенциальную угрозу для здоровья людей. Первый зарегистрированный случай заболевания выявлен у мужчины, который обратился за медицинской помощью после укуса клеща.

У пациента наблюдались головные боли, лихорадка и рвота. Исследователи идентифицировали новый ортонайровирус, названный WELV, что расшифровывается как «вирус болотистых мест», пишет newia.ru.

В начале осени 2024 года китайские ученые озвучили информацию о росте числа случаев заболевания и предупредили, что вирус может вызвать серьезные нарушения в работе нервной системы.

Российские специалисты считают, что в данный момент в РФ нет условий для распространения ортонайровируса главным образом из-за особенностей клещей, которые являются его переносчиками. Однако существует теоретическая возможность, что вирус может попасть в Россию через торговый путь с Китаем или через зараженных животных и птиц.

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией и принимает нужные меры для борьбы с распространением инфекции. На сегодняшний день в России не зарегистрировано случаев заболевания, но специалисты советуют проявлять осторожность и защищаться от укусов клещей.

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