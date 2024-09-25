Дмитрий Демешин в два раза увеличил объем выплат на покупку жилья детям-сиротам

Posted 25 сентября, 04:20
Published 25 сентября, 04:20
Modified 25 сентября, 04:22
Updated 25 сентября, 04:22
Проблема обеспечения жильём детей-сирот в Хабаровском крае ещё несколько лет назад носила острый характер и была одной из точек социальной напряжённости. В последние годы в её решении наметились значительные подвижки, в частности, с 2021 года у выпускников детских домов появилась возможность не ждать предоставления готового жилья, а получить денежный сертификат на его приобретение. Этой мерой поддержки на сегодняшний день воспользовались уже 453 человека, а общая сумма выплат превысила 1 миллиард рублей.
Тем не менее, до окончательного решения «квартирного» вопроса для детей-сирот в Хабаровском крае ещё далеко — проблема, хоть и немного утратила прежнюю остроту, продолжает оставаться актуальной.
Чтобы активизировать процесс, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин принял решение о выделении на эти цели дополнительных средств из краевого бюджета.
В этом году 48 человек из числа детей-сирот получили квартиры из государственного жилищного фонда края или приобрели их самостоятельно за счет специальной выплаты. Накануне советник губернатора Хабаровского края по ЖКХ Сергей Федоров и депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов встретились с некоторыми из них.
— В этом году предусмотрено около 200 миллионов рублей краевых средств для предоставления детям-сиротам 50 социальных выплат на приобретение квартир. Это востребованная мера поддержки, поэтому глава региона Дмитрий Демешин согласовал выделение дополнительных 170 миллионов рублей из регионального бюджета, что в сумме составит 370 миллионов рублей и позволит предоставить порядка 85 выплат. В настоящее время в минЖКХ края ведется работа в этом направлении с гражданами, — рассказал Сергей Федоров.
Как рассказала хабаровчанка Анжелика Кожевникова, в сентябре этого года она получила выплату в размере почти 4,5 миллиона рублей. На эти деньги она и ее муж Константин купили квартиру в поселке Березовка в Хабаровске.
— Мы сами жители поселка Березовка и поэтому выбрали квартиру в этом районе. Оформление документов прошло быстро. Рядом детский сад и площадка, школа, можно погулять. Все удобно и доступно. Наша семья планирует расширяться, поэтому будем делать дальше ремонт. Спасибо губернатору края и министерству ЖКХ, что помогают детям-сиротам, — поделилась семья Кожевниковых.
С этого года соцвыплата предоставляется детям-сиротам, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. На эти цели в бюджете края предусмотрено более 108 миллионов рублей. В рамках новой меры поддержки участников СВО Станислав Андриянов в июле этого года в рамках договора найма заехал в квартиру на улице Аэродромной.
По вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц, относящихся к данной категории, необходимо обращаться в краевое минЖКХ по телефонам: 8 (4212) 31-42-33 или 8 (4212) 31-29-11. Также информация размещается на официальном сайте ведомства.