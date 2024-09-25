Дмитрий Демешин в два раза увеличил объем выплат на покупку жилья детям-сиротам

Проблема обеспечения жильём детей-сирот в Хабаровском крае ещё несколько лет назад носила острый характер и была одной из точек социальной напряжённости. В последние годы в её решении наметились значительные подвижки, в частности, с 2021 года у выпускников детских домов появилась возможность не ждать предоставления готового жилья, а получить денежный сертификат на его приобретение. Этой мерой поддержки на сегодняшний день воспользовались уже 453 человека, а общая сумма выплат превысила 1 миллиард рублей.