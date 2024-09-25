Дрессировщик Шевченко оценил шансы мужчин спастись от медведя в Приморье

Шевченко подчеркнул, что убегать в таких случаях бесполезно, потому что медведь бегает быстрее, чем человек. Отверг он и вариант с тем, чтобы залезть на дерево, так как медведь может проделать то же самое. Дрессировщик отметил, что бывает, что медведь может пройти мимо человека и не тронуть их. Обычно в такие моменты зверь сыт и не видит опасности от людей. Однако, если животное решило напасть, то спастись, скорее всего, не получится. Собеседник издания также добавил, что медведь является очень непредсказуемым зверем.