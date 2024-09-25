Гендиректор «Почты России» стал обладателем высокой оценки бизнес-сообщества

Posted 25 сентября, 16:43
Published 25 сентября, 16:43
Modified 25 сентября, 16:44
Updated 25 сентября, 16:44
Ассоциация менеджеров России и издательский дом «Коммерсантъ» поставили гендиректора АО «Почта России» Михаила Волкова на высокую строчку рейтинга среди высших руководителей в отрасли связи и телекоммуникаций.
Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», составляемый по итогам годовой работы, определяет лидеров управления в различных отраслях и функциональных направлениях. Методология ранжирования базируется на голосовании топ-менеджеров, в ходе которого эксперты оценивают достижения коллег в их сферах деятельности. В этом году «Топ-1000» стал 25-м по счету.
Как сообщают Новые Известия, Михаил Юрьевич Волков родился в городе Спасске-Дальнем Приморья, стал выпускником Хабаровской государственной академии экономики и права (сейчас Хабаровский государственный университет экономики и права) по специальности «финансы и кредит».
Эксперт начал работать в Альфа-Банке в должности специалиста по развитию регионального бизнеса с 2000 года. В 2012 году стал вице-президентом группы ВТБ и руководителем корпоративного бизнеса столицы и Подмосковья. В 2015-м его включили в состав правления Банка Москвы, а в 2016 году он занял пост старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ.
В 2017 году Михаил Волков начал работать в «Почте России» в должности замгендиректора по операционному управлению. Вскоре эксперт стал членом правления АО «Почта России», приступив к реализации новой клиентоцентричной стратегии: обновил стандарты качества работы с клиентами, внедрил мониторинг уровня сервиса и ряд инновационных цифровых решений.
С 2021 года Михаил Юрьевич руководил проектом по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи, организованной Минфином России. На разработку стратегии ушло меньше года — и в стране появилась компания с технологичным продуктом и широкой дистрибьюторской сетью более чем в 70 тысячах точек.
В январе прошлого года Волков получил от российского правительства назначение на пост генерального директора «Почты России» с задачей быстрого оздоровления компании.
По его словам, цель — создать почту, которая сможет одинаково эффективно быть надежным партнером для предпринимателей России и зарубежных стран и центром оказания социально важных повседневных услуг для населения страны.
Михаил Волков постоянно посещает отделения «Почты России» в регионах, встречается с сотрудниками. Он уверен, что уровень удовлетворенности клиентов и лояльность почтовиков являются ключевыми показателями работы компании.
Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» пополнили и другие сотрудники «Почты России».