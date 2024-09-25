Гендиректор «Почты России» стал обладателем высокой оценки бизнес-сообщества

Эксперт начал работать в Альфа-Банке в должности специалиста по развитию регионального бизнеса с 2000 года. В 2012 году стал вице-президентом группы ВТБ и руководителем корпоративного бизнеса столицы и Подмосковья. В 2015-м его включили в состав правления Банка Москвы, а в 2016 году он занял пост старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ.