Налоговую льготу для ИТ-компаний продлили еще на год в Приморье

Как свидетельствуют статистические данные, налоговая льгота способствует достижению этих целей. Например, в прошлом году количество юридических лиц в сфере связь и информационные технологии выросло с 929 до 934, а индивидуальных предпринимателей — 1262 до 1350. Из них деятельность, подпадающую под льготное налогообложение, ведут 56 процентов организации и 80 процентов ИП. При этом средняя заработная плата сотрудников отрасли увеличилась более чем на 10 тыс. рублей, численность сотрудников — более чем на 1,5 тыс. человек. Также на 9,2 процента вырос оборот организаций и 8,4 процента — количество произведённых товаров, выполненных работ и услуг.