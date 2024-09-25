Налоговую льготу для ИТ-компаний продлили еще на год в Приморье

Posted 25 сентября, 00:55
Published 25 сентября, 00:55
Modified 25 сентября, 00:57
Updated 25 сентября, 00:57
Решение о сохранении налоговых преференций для предпринимателей, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий, принято приморскими депутатами на очередном заседании Законодательного Собрания. Соответствующие поправки к краевому закону «Об установлении пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения» парламентарии поддержали сразу в трех чтениях.
Напомним, что льготная ставка по УСН для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся разработкой программного обеспечения и деятельностью в области информационных технологий, действует в Приморье с 2022 года. Она составляет 1 процент, если объектом налогообложения признаются доходы, и 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом обычно предприниматели, применяющие УСН, платят 6 процентов с доходов или 15 процентов с разницы между доходами и расходами.
Инициатором введения налоговых послаблений для представителей бизнеса, ведущих предпринимательскую деятельность по ОКВЭД 62 и 63.1, выступило региональное правительство. В условиях санкционного давления со стороны зарубежных стран данная мера поддержки была призвана ускорить решение задач по импортозамещению в ИТ-отрасли и создать условия для развития высокотехнологичного бизнеса на территории края.
Как свидетельствуют статистические данные, налоговая льгота способствует достижению этих целей. Например, в прошлом году количество юридических лиц в сфере связь и информационные технологии выросло с 929 до 934, а индивидуальных предпринимателей — 1262 до 1350. Из них деятельность, подпадающую под льготное налогообложение, ведут 56 процентов организации и 80 процентов ИП. При этом средняя заработная плата сотрудников отрасли увеличилась более чем на 10 тыс. рублей, численность сотрудников — более чем на 1,5 тыс. человек. Также на 9,2 процента вырос оборот организаций и 8,4 процента — количество произведённых товаров, выполненных работ и услуг.
«Спустя два года действия этой меры поддержки мы можем отметить положительную динамику в ИТ-отрасли. Этот позитивный эффект сохранится с продлением действия налоговой льготы еще на год. В своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поставил задачи по увеличению доли отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке, формированию цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, наращиванию вычислительных ресурсов, обеспечению суверенитета в рамках искусственного интеллекта, и принятое сегодня решение во многом с этими поручениями согласуется», — отметил «Восток-Медиа» председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.