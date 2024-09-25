Новое здание Верховного суда в Бурятии будет получать тепло от «ТГК-14»

Posted 25 сентября, 10:48
Published 25 сентября, 10:48
Modified 25 сентября, 10:50
Updated 25 сентября, 10:50
Шестиэтажное здание Верховного суда строится в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы» в Октябрьском районе столицы Бурятии. В соответствии с проектом тепловая нагрузка составит 0,44 Гкал/час. Общая площадь новостройки — около 10 тысяч квадратных метров. В здании смогут работать одновременно 45 судей, а в общем, 148 сотрудников. Ориентировочный срок сдачи объекта — декабрь этого года.
Теплоэнергетики продолжают активную работу по технологическому присоединению новых потребителей, до конца 2024 планируется подключить ряд многоэтажных домов в пяти кварталах столицы Бурятии, новую общеобразовательную школу, спортивную школу и филиал поликлиники №2 в 103 микрорайоне.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что «ТГК-14» выступает ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает тепловой энергией более 500 тысяч жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в двух регионах. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. В Республике Бурятия «ТГК-14» планирует строительство новой генерации, выиграв федеральный конкурс по проекту КОМ НГО. Пока дополнительная мощность не построена, действующие ТЭЦ «ТГК-14» будут находиться в режиме повышенной выработки.