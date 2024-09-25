Новое здание Верховного суда в Бурятии будет получать тепло от «ТГК-14»

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что «ТГК-14» выступает ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает тепловой энергией более 500 тысяч жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в двух регионах. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. В Республике Бурятия «ТГК-14» планирует строительство новой генерации, выиграв федеральный конкурс по проекту КОМ НГО. Пока дополнительная мощность не построена, действующие ТЭЦ «ТГК-14» будут находиться в режиме повышенной выработки.