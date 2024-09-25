Получить социальную выплату на жилье дети-сироты смогут без решения суда в Приморье

Posted 25 сентября, 01:30
Published 25 сентября, 01:30
Modified 25 сентября, 01:32
Updated 25 сентября, 01:32
Принятый депутатами законопроект расширяет перечень имеющих право на получение именного свидетельства на жилищную выплату. Напомним, что данная мера социальной поддержки была установлена в мае текущего года. Получить такую выплату за счет краевого бюджета могут дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, в отношении которых имеются судебные акты, вынесенные до 1 января 2019 года, а также участники специальной военной операции.
Изменения позволяют воспользоваться такой возможностью детям-сиротам, в отношении которых имеются судебные акты, вынесенные после 1 января 2019 года, а также тем, у кого их нет. Увеличен и срок подачи заявлений с 1 февраля по 1 декабря. Кроме того, на средства социальной выплаты можно будет приобрести квартиру в домах блокированной застройки.
Законодатели также наделили органы местного самоуправления дополнительными полномочиями — участвовать в долевом строительстве многоквартирных домов и домов блокированной застройки с целью приобретения в них квартир для детей-сирот. При этом ввод эксплуатацию домов должен быть запланирован не позднее 31 декабря второго года, следующего за годом, в котором было размещено извещение о проведении закупки.
«В Приморье принимаются необходимые меры для обеспечения детей-сирот жильем, проделана большая работа, отработаны различные механизмы. Сегодня практика показывает, что все предпринятое оказалось эффективным, и большое количество детей-сирот получили квартиры — 1804 человека за пять лет. На эти цели ежегодно направляются достаточно серьезные денежные средства — в текущем году более 1,5 млрд рублей. Сегодня было принято важное решение, выдавать именные свидетельства на социальную выплату детям-сиротам без судебных решений. Это сделает механизм обеспечения жильем более доступным», — отметил «Восток-Медиа» председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.