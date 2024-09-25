Получить социальную выплату на жилье дети-сироты смогут без решения суда в Приморье

Изменения позволяют воспользоваться такой возможностью детям-сиротам, в отношении которых имеются судебные акты, вынесенные после 1 января 2019 года, а также тем, у кого их нет. Увеличен и срок подачи заявлений с 1 февраля по 1 декабря. Кроме того, на средства социальной выплаты можно будет приобрести квартиру в домах блокированной застройки.