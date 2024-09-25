Предприятие Приморья создало современную и удобную одежду для активного образа жизни

Posted 25 сентября, 01:34
Published 25 сентября, 01:34
Modified 25 сентября, 01:36
Updated 25 сентября, 01:36
Индивидуальный подход к клиентам и современные разработки — отличают производство комбината.
Практически с начала специальной военной операции фабрика обеспечивает формой приморских бойцов. Изделия изготовлены с учетом рекомендаций ветеранов СВО и хорошо зарекомендовали себя на фронте. Одежда отшивается из ткани с инфракрасной ремиссией, что позволяет бойцам оставаться невидимыми в приборы ночного видения и обладает всеми необходимыми свойствами для несения службы.
«Наше предприятие изготавливает не только одежду для бойцов, находящихся в зоне СВО, но и очень нужную для них экипировку — это баулы, рюкзаки, разгрузочные пояса быстрого сброса, большой ассортимент подсумков. Мы быстро реагирует на запросы модификации моделей, чтобы нашим ребятам было комфортно и удобно нести службу. Мы разработали линейку одежды, которая не горит и не плавится при контакте с открытым огнём или жидким металлом», — отметила руководитель предприятия Александра Павкина.
Все разработки, которые применяются для нужд бойцов СВО планируется адаптировать для создания летней, зимней и демисезонной коллекций одежды для активного образа жизни.
Комбинат работает с разными компаниями Дальнего Востока и может обеспечивать «под ключ» не только спецодеждой, но и постельным текстилем. Среди клиентов РЖД, «Славда», «Оргэнергострой», структуры МЧС, медучреждения, силовые структуры и МВД, образовательные учреждения, супермаркет «Реми» и другие.
«Мы дорожим нашими клиентами. Поэтому индивидуально подходим к каждому заказу, включая построение лекал. При построение лекал работа осуществляется согласно госту, обязательно учитываются не только размеры, но и роста и полноты», — объяснила Александра Павкина.
На предприятии большой парк машин, в их числе автоматического и полуавтоматического типа. Оборудование для проклейки швов, автомат, который позволяет пришивать воротник на поло, делать планочку, автоматическую стежку — это лишь малая часть парка. Для работы с новым оборудованием требуется уже не швея, а оператор оборудования.
«Благодаря проекту поддержки создателей и производителей одежды и аксессуаров на базе центра „Мой бизнес“ мы смогли обновить часть оборудования. Поддержка проекта также в том, что они подсказывают в каком направлении правильно развивать предприятие, а сообщество, которое создано сейчас толкает тебя на развитие», — уточнила предприниматель.
Комбинат также получил грант от краевого минэкономразвития и приобрели швейные машинки с программным обеспечением. Такое оборудование необходимо для учебного класса для молодежи.
За годы работы предприятие собрало много наград. Так в конце 2023 года стало победителем премии «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Новаторство» и руководитель Александра Павкина была признана «Лучшим руководителем года».
В Приморье за три года работы проекта поддержки создателей и производителей одежды и аксессуаров на базе центра «Мой бизнес» благодаря господдержке открылось более 300 новых предприятий, 70% компаний добавили новые продукты в ассортимент, выручка компаний отрасли выросла на 82%. Всего в индустрии в Приморье сейчас работают более 600 предприятий (включая торговые). Подать заявку на размещение в каталоге создателей и производителей одежды, а также узнать о мерах поддержки отрасли можно по ссылке.
Центр «Мой бизнес» призван оказывать комплексную поддержку предпринимателям по нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Больше о поддержке предпринимателей и деятельности министерства экономического развития Приморья можно узнать в Telegram-канале, а также в группах в «Вконтакте» и «Одноклассниках».