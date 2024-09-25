Проект «Чистое небо» составил независимый экологический рейтинг

Posted 25 сентября, 08:15
Published 25 сентября, 08:15
Modified 25 сентября, 08:15
Updated 25 сентября, 08:15
Рейтинг показывает, что такие города, как Казань, Санкт-Петербург, Ярославль, Чебоксары и неожиданно Норильск, который раньше занимал последние строчки списка, сейчас демонстрируют низкие показатели загрязнения воздуха. По данным приборов проекта «Чистое небо», в этих населенных пунктах уровень загрязняющих веществ составляет лишь 3 и менее единиц на кубометр, пишут newizv.ru.
Напротив, такие города, как Барнаул, Калининград и Кемерово, оказались в числе антилидеров с показателями загрязнения от 35 до 38 единиц на кубометр. Эти города продолжают сталкиваться с серьезными экологическими проблемами, что подтверждается как государственными, так и общественными замерами.
В частности, в Кемерово ситуация критическая: уровень вредных веществ продолжает повышаться, и местные власти не предпринимают эффективных мер для решения проблемы.
Противоположный пример — Норильск, который раньше считался одним из самых грязных городов в мире. Благодаря «Серной программе», осуществляемой компанией «Норникель», экологическая ситуация в городе значительно улучшилась. Сейчас уровень загрязнения воздуха в Норильске составляет три единицы на кубический метр.
Скептики выразили сомнения в точности представленных данных, но проект «Чистое небо» подтвердил, что замеры проводились с помощью датчиков, установленных в центре города, где ранее были серьезные проблемы с качеством воздуха.
Согласно ежегодному отчету о состоянии и загрязнении окружающей среды от Росгидромета, Норильск вышел из списка, так как уровень загрязнения атмосферного воздуха теперь в нем соответствует значению ИЗА > 7.
«Выбросы от стационарных источников и диоксида серы снизились по сравнению с 2022 годом на 140 тысяч тонн (8%)», — указано в документе.
Серная программа является частью федерального проекта «Чистый воздух».
В Минприроды отметили, что по итогам 2023 года в 12 городах-участниках общий объем выбросов вредных веществ снизился на 13,3%, а наибольший эффект достигнут в Новокузнецке, Челябинске, Череповце, Медногорске и Красноярске.