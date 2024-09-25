Проект «Чистое небо» составил независимый экологический рейтинг

Рейтинг показывает, что такие города, как Казань, Санкт-Петербург, Ярославль, Чебоксары и неожиданно Норильск, который раньше занимал последние строчки списка, сейчас демонстрируют низкие показатели загрязнения воздуха. По данным приборов проекта «Чистое небо», в этих населенных пунктах уровень загрязняющих веществ составляет лишь 3 и менее единиц на кубометр, пишут newizv.ru.