Штрафы за склонение женщин к абортам ввели в Приморском крае

Posted 25 сентября, 01:41
Published 25 сентября, 01:41
Modified 25 сентября, 01:43
Updated 25 сентября, 01:43
Автором законодательной инициативы стал Уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Мельников. Ее цель — защита здоровья женщин и повышение уровня рождаемости.
«Принятие закона будет способствовать обеспечению в крае безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства социальной среды, препятствовать насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни», — уверен омбудсмен.
В соответствии с документом, на территории Приморского края запрещается склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости беременной женщины сотрудниками органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций различных форм собственности при исполнении трудовых (должностных) обязанностей.
За это правонарушение предусматривается административная ответственность. В ходе заседания депутаты дополнили краевой закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае» соответствующей статьей 2.4 — «Склонение на территории Приморского края беременной женщины к искусственному прерыванию беременности».
Статья предусматривает штрафные санкции:
При этом под гражданами понимаются сотрудники органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций различных форм собственности, не являющиеся должностными лицами.
Административное правонарушение считается совершенным независимо от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности или нет. Рассматривать подобные дела будут административные комиссии.
Информирование женщины врачом о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности склонением считаться не будет, действие закона также не распространяется на семейные или родственные взаимоотношения.
Как отметил Юрий Мельников, подобные законы уже приняты в десяти субъектах Российской Федерации, однако, в отличие от них, его инициатива не предусматривает вмешательства в частную жизнь семьи, а призвана минимизировать любые попытки повлиять на решение женщины со стороны работодателей.