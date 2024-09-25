Штрафы за склонение женщин к абортам ввели в Приморском крае

Как отметил Юрий Мельников, подобные законы уже приняты в десяти субъектах Российской Федерации, однако, в отличие от них, его инициатива не предусматривает вмешательства в частную жизнь семьи, а призвана минимизировать любые попытки повлиять на решение женщины со стороны работодателей.



