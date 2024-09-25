Сотрудники ПЦБК отметили 65-летие с момента основания предприятия

Posted 25 сентября, 18:15
Published 25 сентября, 18:15
Modified 25 сентября, 18:15
Updated 25 сентября, 18:15
«В пермском микрорайоне Бумкомбинат состоялся масштабный праздник для сотрудников ПЦБК. Мероприятие прошло на местном стадионе „Бумажник“ и объединило около 2000 человек — сотрудников предприятия, ветеранов отрасли, студентов профильных учебных заведений и других гостей праздника», — рассказали в пресс-службе компании.
В ходе торжеств звучали не только поздравления, были продемонстрированы многочисленные достижения компании. Было организовано 10 тематических площадок, где сотрудники ПЦБК и гости могли продемонстрировать уровень мастерства и профессионализма.
Так, студенты местного политеха на площадке «Суперхимик» показали яркое химическое шоу, в ходе которого смешивали разные реактивы. Ребята из школы № 135 работали на площадке «Юный инженер»: они сами разработали и собрали роботизированную модель бумагоделательной машины с автоматической системой штрихкодирования. На площадке «Суперпогрузчик» были показаны навыки виртуозного управления автопогрузчиком.