vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 18:15

Published 25 сентября, 18:15

Modified 25 сентября, 18:15

Updated 25 сентября, 18:15

Сотрудники ПЦБК отметили 65-летие с момента основания предприятия

Сотрудники ПЦБК отметили 65-летие с момента основания предприятия

25 сентября 2024, 18:15
Фото: pcbk.ru
Нынешний год стал юбилейным для Пермской ЦБК, ей исполнилось 65 лет. Сотрудники компании широко отпраздновали юбилей 20 сентября, совместив его с профессиональным праздником — Днем работников леса. Более 2 тысяч человек посетило мероприятие.

«В пермском микрорайоне Бумкомбинат состоялся масштабный праздник для сотрудников ПЦБК. Мероприятие прошло на местном стадионе „Бумажник“ и объединило около 2000 человек — сотрудников предприятия, ветеранов отрасли, студентов профильных учебных заведений и других гостей праздника», — рассказали в пресс-службе компании.

В ходе торжеств звучали не только поздравления, были продемонстрированы многочисленные достижения компании. Было организовано 10 тематических площадок, где сотрудники ПЦБК и гости могли продемонстрировать уровень мастерства и профессионализма.

Так, студенты местного политеха на площадке «Суперхимик» показали яркое химическое шоу, в ходе которого смешивали разные реактивы. Ребята из школы № 135 работали на площадке «Юный инженер»: они сами разработали и собрали роботизированную модель бумагоделательной машины с автоматической системой штрихкодирования. На площадке «Суперпогрузчик» были показаны навыки виртуозного управления автопогрузчиком.

Подпишитесь
Популярное