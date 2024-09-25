Сотрудники ПЦБК отметили 65-летие с момента основания предприятия

Так, студенты местного политеха на площадке «Суперхимик» показали яркое химическое шоу, в ходе которого смешивали разные реактивы. Ребята из школы № 135 работали на площадке «Юный инженер»: они сами разработали и собрали роботизированную модель бумагоделательной машины с автоматической системой штрихкодирования. На площадке «Суперпогрузчик» были показаны навыки виртуозного управления автопогрузчиком.