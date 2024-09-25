В ДВФУ отпраздновали 75-летие установления дипломатических отношений России и Китая

«Россия с Китаем поддерживают по-настоящему крепкие узы добрососедства, сотрудничества и дружбы между нашими народами. Мы стремимся к развитию двусторонних отношений, и такой же настрой мы видим со стороны наших китайских друзей. Сегодня отношения между нашими странами находятся на наивысшем за всю историю уровне и без преувеличения являются образцовыми, переживают „новую эпоху„. Товарооборот Китая и РФ достиг рекордных 158 млрд долларов за восемь месяцев 2024 года. Вместе с экономическими отношениями важно выстраивать и человеческие, гуманитарные связи. Именно поэтому мы поддерживаем такие молодежные инициативы, как совместный концерт наших творческих коллективов. Они сближают народы и устанавливают между ними контакт. Я убежден, что российские и китайские творческие коллективы будут еще неоднократно выступать на одной сцене в нашем университете“, — приветствовал гостей праздника проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.