В ДВФУ отпраздновали 75-летие установления дипломатических отношений России и Китая

Posted 25 сентября, 08:56
Published 25 сентября, 08:56
Modified 25 сентября, 08:58
Updated 25 сентября, 08:58
Гостей праздника ждал грандиозный гала-концерт творческих коллективов двух стран и увлекательные мастер-классы от преподавателей Института Конфуция ДВФУ.
В рамках празднования в Синем зале состоялся совместный гала-концерт ДВФУ и Цзилиньского университета. Коллективы Творческого центра ДВФУ показали лучшие вокальные и танцевальные номера из своего репертуара. Ансамбль Цзилиньского университета исполнил произведения китайских композиторов, вдохновленные народным творчеством Китая. Композиции совмещали современные и народные элементы: электронное сопровождение и ударные и духовые инструменты. В программе концерта также были вокальные номера из китайской оперы и танцевальные представления.
«Россия с Китаем поддерживают по-настоящему крепкие узы добрососедства, сотрудничества и дружбы между нашими народами. Мы стремимся к развитию двусторонних отношений, и такой же настрой мы видим со стороны наших китайских друзей. Сегодня отношения между нашими странами находятся на наивысшем за всю историю уровне и без преувеличения являются образцовыми, переживают „новую эпоху„. Товарооборот Китая и РФ достиг рекордных 158 млрд долларов за восемь месяцев 2024 года. Вместе с экономическими отношениями важно выстраивать и человеческие, гуманитарные связи. Именно поэтому мы поддерживаем такие молодежные инициативы, как совместный концерт наших творческих коллективов. Они сближают народы и устанавливают между ними контакт. Я убежден, что российские и китайские творческие коллективы будут еще неоднократно выступать на одной сцене в нашем университете“, — приветствовал гостей праздника проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.
С приветственными словом на концерте также выступила генеральный консул КНР в г. Владивостоке Пяо Янфань. Она выразила надежду, что китайские и российские студенты, где бы они ни работали в будущем, примут эстафету дружбы между двумя народами и будут передавать ее из поколения в поколение. К ее словам присоединилась заместитель главы города Владивостока Дарья Стегний, отметившая, что праздничный концерт в ДВФУ — грандиозное молодежное событие в насыщенной российско-китайской культурной программе на 2024 и 2025 год.
«2024 и 2025 — это перекрестные Годы культуры Китая и России. Благодаря нашим совместным усилиям культурные обмены среди молодежи двух стран постоянно расширяются, углубляется взаимопонимание и торговля, а гуманитарное сотрудничество становится яркой визитной карточкой в эпоху всестороннего стратегического партнерства Китая и России. Совместный концерт ДВФУ и Цзилиньского университета — яркий пример культурного обмена и творческого взаимодействия между китайскими и российскими студентами, которые тщательно подготовили насыщенную культурную программу, тем самым написав новые страницы дружбы между нашими народами», — добавил проректор Цзилиньского университета Чжан Госин.
Отметим, Китайская Народная Республика — один из ключевых партнеров университета. ДВФУ выстраивает взаимодействие с более чем 60 государственными и частными учебными заведениями, научными институтами, правительственными организациями и фондами КНР. Партнерская сеть университета охватывает не только граничащие с Россией северо-восточные провинции, но и юго-западные территории Китая.
Кроме того, к празднику присоединились преподаватели Института Конфуция ДВФУ, проведя серию увлекательных мастер-классов. Они познакомили всех желающих с традициями и культурой Китая: обучили искусству каллиграфии кисточкой, вырезания из бумаги, китайской медитативной живописи и погрузили в секреты боевого искусства тайцзи.
«В знаменательную 75-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики и установления отношений между нашими странами мы также отмечаем 20-летие со дня основания сети Институтов Конфуция. Примечательно, что именно ДВФУ является первым российским университетом, при котором был официально открыт Институт Конфуция, также ставший вторым в мире. Сейчас Институты Конфуция — это развитая сеть образовательных учреждений по всему миру, где преподают носители языка. Благодаря этому любой желающий может изучать китайский язык и культуру, приобщаясь к сокровищам одной из самых древних цивилизаций. Институт Конфуция ДВФУ — это пример успешного сотрудничества между Россией и Китаем в образовательной сфере. Осознавая важность такого партнерства, мы готовы и дальше работать над процветанием и расширением российско-китайского взаимодействия, тем самым открывая новые возможности для жителей и гостей нашего региона», — рассказала директор Института Конфуция ДВФУ Наталья Ступницкая.
Отметим, Китайская Народная Республика – один из ключевых партнеров университета. ДВФУ выстраивает взаимодействие с более чем 60 государственными и частными учебными заведениями, научными институтами, правительственными организациями и фондами КНР. Партнерская сеть университета охватывает не только граничащие с Россией северо-восточные провинции, но и юго-западные территории Китая.