Владимир Ефимов: В Москве по программе реновации смогут переехать еще 6 тыс. человек

В рамках программы реновации было построено 11 жилых комплексов и отдельных домов. Всего это более 2,8 тысячи квартир, в которые переедут шесть тысяч москвичей уже в сентябре. По словам Ефимова, четыре комплекса находятся в Восточном округе, по два — в Юго-Восточном и Западном округах, по одному — в Центральном, Южном и Северном округах, передает mos.ru.