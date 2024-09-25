Владимир Ефимов: В Москве по программе реновации смогут переехать еще 6 тыс. человек

Posted 25 сентября, 12:04
Published 25 сентября, 12:04
Modified 25 сентября, 12:04
Updated 25 сентября, 12:04
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В рамках программы реновации было построено 11 жилых комплексов и отдельных домов. Всего это более 2,8 тысячи квартир, в которые переедут шесть тысяч москвичей уже в сентябре. По словам Ефимова, четыре комплекса находятся в Восточном округе, по два — в Юго-Восточном и Западном округах, по одному — в Центральном, Южном и Северном округах, передает mos.ru.
На территории новостроек есть детские и спортивные площадки, зоны отдыха и коммерческие объекты. Предусмотрена инфраструктура для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.
Горожане переезжают в пределах своего района, сообщил министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он отметил, что для некоторых новоселов улучшится транспортная доступность, например, метро станет намного ближе.
Переезд проходит поэтапно. В настоящее время начато переселение жителей четырех домов в Нагорном районе, двух — в Войковском, двух — в Люблино, двух — в Фили-Давыдкове, одного дома — в Пресненском районе и одного жилого здания — в Восточном районе.
Программа реновации, утвержденная летом 2017 года, предусматривает переселение около миллиона москвичей в новые квартиры. Это включает расселение 5176 домов.