Защитить приморских дачников от шумных соседей предлагают краевые законодатели

Posted 25 сентября, 03:11
Published 25 сентября, 03:11
Modified 25 сентября, 03:13
Updated 25 сентября, 03:13
Законопроект, внесенный вице-спикером краевого парламента, председателем профильного комитета Джамбулатом Текиевым, дополняет перечень объектов, на которых в определенное время должна соблюдаться тишина и обеспечиваться покой граждан, садовыми и огородными участками.
Ограничение на использование на дачах звуковоспроизводящих устройств, крики, свист, пение, игру на музыкальных инструментах и запуск петард и фейерверков предлагается ввести с 22.00 до 09.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно) и с 23.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, а также с 13.00 до 15.00 часов ежедневно.
Как отмечает Джамбулат Текиев, законопроект разработан в связи с поступившими в краевой парламент обращениями приморцев. Принятие дополнений в краевой закон позволит защитить ночной отдых граждан и дневной сон детей не только в населенных пунктах, но и на территориях садовых и огородных земельных участков. Аналогичные нормы действуют во многих субъектах Российской Федерации, например, в Московской, Брянской, Вологодской, Ульяновской областях, Хабаровском крае.