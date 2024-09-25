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Posted 25 сентября, 03:11

Published 25 сентября, 03:11

Modified 25 сентября, 03:13

Updated 25 сентября, 03:13

Защитить приморских дачников от шумных соседей предлагают краевые законодатели

Защитить приморских дачников от шумных соседей предлагают краевые законодатели

25 сентября 2024, 03:11
Фото: 1MI
Сюжет
Парламент
На сентябрьском заседании Законодательного Собрания депутаты поддержали в первом чтении изменения в краевой закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Приморского края».

Законопроект, внесенный вице-спикером краевого парламента, председателем профильного комитета Джамбулатом Текиевым, дополняет перечень объектов, на которых в определенное время должна соблюдаться тишина и обеспечиваться покой граждан, садовыми и огородными участками.

Ограничение на использование на дачах звуковоспроизводящих устройств, крики, свист, пение, игру на музыкальных инструментах и запуск петард и фейерверков предлагается ввести с 22.00 до 09.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно) и с 23.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, а также с 13.00 до 15.00 часов ежедневно.

Как отмечает Джамбулат Текиев, законопроект разработан в связи с поступившими в краевой парламент обращениями приморцев. Принятие дополнений в краевой закон позволит защитить ночной отдых граждан и дневной сон детей не только в населенных пунктах, но и на территориях садовых и огородных земельных участков. Аналогичные нормы действуют во многих субъектах Российской Федерации, например, в Московской, Брянской, Вологодской, Ульяновской областях, Хабаровском крае.

#Новости#Общество#Законодательное собрание ПК#Дачники#Парламент#Приморский край#Приморье#Ограничения
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