Защитить приморских дачников от шумных соседей предлагают краевые законодатели

Ограничение на использование на дачах звуковоспроизводящих устройств, крики, свист, пение, игру на музыкальных инструментах и запуск петард и фейерверков предлагается ввести с 22.00 до 09.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно) и с 23.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, а также с 13.00 до 15.00 часов ежедневно.