Глава РЭО Буцаев: 14 регионов могут остаться без новых объектов ТКО

Posted 26 сентября, 15:34
Published 26 сентября, 15:34
Modified 26 сентября, 15:34
Updated 26 сентября, 15:34
По результатам мониторинга получено заключение о том, что в 19 регионах дорожные карты по созданию инфраструктуры отстают от намеченных сроков, а в 14 регионах они вообще не исполняются.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев признал наличие проблемы в реализации мероприятий дорожных карт по инвестиционным проектам в субъектах РФ. Дорожные карты с детализированным графиком создания инфраструктуры были утверждены в 75 регионах, но в 19 регионах имеет место отставание, а в 14 регионах дорожные карты не исполняют вообще. Основными причинами возникновения этой тенденции Буцаев считает рост стоимости объектов и невозможность найти подходящий земельный участок. Об этом информирует 56orb.
В красной зоне по неисполнению дорожных карт находятся 14 регионов: Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Орловская, Саратовская, Смоленская, Тверская области, Забайкальский край, Омская, Астраханская области, Севастополь, Свердловская, Ульяновская, Воронежская области, Ингушетия.
Среди основных причин возникновения сложностей с реализацией мероприятий дорожных карт называют проблемы с определением земельных участков в муниципальной собственности или в лесном фонде после проектно-изыскательских работ, затраты на инженерную инфраструктуру до границ участка, отсутствие земельных участков; задержки в сроках подготовки проектно-сметной документации и получения государственной экспертизы; рост стоимости создания объекта согласно результатам проведенной госэкспертизы по сравнению с подписанным концессионным соглашением.
Кроме того, регионы зачастую не желают брать на себя риски по инвестиционному проекту, стремятся не допускать роста платы для населения и роста тарифов выше предельного индекса, не видят возможности вернуть вложения в проект из-за нехватки средств в региональном бюджете, сталкиваются с социальной напряженностью в регионе. Все это заканчивается задержкой сроков.