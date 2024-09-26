Глава РЭО Буцаев: 14 регионов могут остаться без новых объектов ТКО

Кроме того, регионы зачастую не желают брать на себя риски по инвестиционному проекту, стремятся не допускать роста платы для населения и роста тарифов выше предельного индекса, не видят возможности вернуть вложения в проект из-за нехватки средств в региональном бюджете, сталкиваются с социальной напряженностью в регионе. Все это заканчивается задержкой сроков.