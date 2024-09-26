Памятник учёному-краеведу Всеволоду Сысоеву торжественно открыли в Хабаровске

Сегодня, в преддверии Дня амурского тигра, в Хабаровске прошло значимое для культурной жизни региона мероприятие. В сквере возле ледовой арены «Ерофей» торжественно открыли бронзовый памятник дальневосточному ученому-краеведу Всеволоду Сысоеву и героине одной из его книг, тигрице Ригме.

В торжественной церемонии приняли участие Министр юстиции РФ Константин Чуйченко, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Хоменко, заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин, генеральный директор АНО «Центр „Амурский тигр“ Сергей Арамилев, а также государственные охотинспекторы края и дочь ученого Ольга Всеволодовна. — Сегодня очень важное событие — открытие памятника Всеволоду Петровичу Сысоеву. Это человек, который своим предназначением видел прежде всего охрану и популяризацию природы Хабаровского края. Он очень много сделал для того, чтобы сохранить в природе амурского тигра. Именно он в 1947 году поставил вопрос о необходимости запрета охоты на зверя. И в последующем был принят соответствующий нормативный акт, — сказал в приветственном слове Константин Чуйченко. Место установки памятника жители города выбрали в ходе голосования. За это право боролись две площадки. В итоге предпочтение отдали зоне возле арены, где рядом находится и улица, названная в честь писателя-краеведа. — Я хочу сказать слова благодарности Константину Анатольевичу Чуйченко и центру «Амурский тигр», который сделал городу такой подарок. Я думаю, что и впредь наши охранные структуры будут качественно защищать и приумножать то, что было заложено Всеволодом Петровичем, — отметил заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин Также сегодня на территории Краевой службы по охране животного мира в селе Сосновка Хабаровского района АНО «Центр „Амурский тигр“ безвозмездно передал 8 единиц техники высокой проходимости службе госохотнадзора Хабаровского края. Автопарк охотоведов пополнили 3 внедорожника Sollers, 4 автомобиля LADA NIVA и микроавтобус „Соболь“.