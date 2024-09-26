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Posted 26 сентября, 06:42

Published 26 сентября, 06:42

Modified 26 сентября, 06:42

Updated 26 сентября, 06:42

Продавцы на маркетплейсах смогут воспользоваться услугой консалтинга в Модульбанке

Продавцы на маркетплейсах смогут воспользоваться услугой консалтинга в Модульбанке

26 сентября 2024, 06:42
Фото: 1MI
Маркетплейсы в нашей стране стремительно развиваются. Ежегодно продажи на популярных площадках растут на 30 — 50 процентов, и в ближайшее время этот рост продолжится. Упростить работу с торговыми площадками помогают банки, которые делают процесс продаж и покупок максимально удобным.

Портал inkazan.ru отмечает, что сегодня российские банки на маркетплейсах могут воспользоваться услугами страхования, консалтинга или эквайринга, а также получить удобную логистику или обучающие курсы. Всё это помогает оптимизировать бизнес и повысить прибыль при снижении рисков.

Услугу «консалтинг для селлеров» запустил Модульбанк. Она подразумевает ведение товарных карточек на торговых площадках командой банка под ключ. Член правления банка и лидер направления по работе с маркетплейсами Светлана Годлина отметила, что в данную услугу входят настройка рекламных кампаний, анализ карточек и их SEO-оптимизация. По результатам работы клиент получит подробный отчёт.

Модульбанк уже давно работает с продавцами на маркетплейсах. Несколько лет назад банк предложил селлерам спецтарифы и возможность выводить прибыль на счета физических лиц. С Модульбанком работают уже десятки тысяч компаний, продающих свои продукты на маркетплейсах, которым необходимы комплексные услуги для закупок в других государствах.

Маркетплейсы стали отличной возможностью для построения прибыльного бизнеса, так как они удобны покупателям и имеют довольно обширную аудиторию. Новые банковские продукты помогают селлерам адаптировать собственные стратегии для увеличения количества продаж.

#Общество
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