Продавцы на маркетплейсах смогут воспользоваться услугой консалтинга в Модульбанке

Модульбанк уже давно работает с продавцами на маркетплейсах. Несколько лет назад банк предложил селлерам спецтарифы и возможность выводить прибыль на счета физических лиц. С Модульбанком работают уже десятки тысяч компаний, продающих свои продукты на маркетплейсах, которым необходимы комплексные услуги для закупок в других государствах.