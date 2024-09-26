Продавцы на маркетплейсах смогут воспользоваться услугой консалтинга в Модульбанке

Posted 26 сентября, 06:42
Published 26 сентября, 06:42
Modified 26 сентября, 06:42
Updated 26 сентября, 06:42
Портал inkazan.ru отмечает, что сегодня российские банки на маркетплейсах могут воспользоваться услугами страхования, консалтинга или эквайринга, а также получить удобную логистику или обучающие курсы. Всё это помогает оптимизировать бизнес и повысить прибыль при снижении рисков.
Услугу «консалтинг для селлеров» запустил Модульбанк. Она подразумевает ведение товарных карточек на торговых площадках командой банка под ключ. Член правления банка и лидер направления по работе с маркетплейсами Светлана Годлина отметила, что в данную услугу входят настройка рекламных кампаний, анализ карточек и их SEO-оптимизация. По результатам работы клиент получит подробный отчёт.
Модульбанк уже давно работает с продавцами на маркетплейсах. Несколько лет назад банк предложил селлерам спецтарифы и возможность выводить прибыль на счета физических лиц. С Модульбанком работают уже десятки тысяч компаний, продающих свои продукты на маркетплейсах, которым необходимы комплексные услуги для закупок в других государствах.
Маркетплейсы стали отличной возможностью для построения прибыльного бизнеса, так как они удобны покупателям и имеют довольно обширную аудиторию. Новые банковские продукты помогают селлерам адаптировать собственные стратегии для увеличения количества продаж.