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Posted 26 сентября, 05:34

Published 26 сентября, 05:34

Modified 26 сентября, 05:36

Updated 26 сентября, 05:36

Проведение выставки «Россия» значительно увеличило туристический поток в регионы

Проведение выставки «Россия» значительно увеличило туристический поток в регионы

26 сентября 2024, 05:34
Фото: ГБУ «СТИЦ»
Сюжет
Туризм
Проведение в Москве выставки «Россия» дало огромный толчок развитию внутреннего туризма и значительно увеличило туристический поток в регионы ДФО. Эксперты уверены, что эта тенденция сохранится и впредь.

На выставке «Россия» все регионы страны показали себя с лучшей стороны, открыли перед посетителями самые привлекательные стороны, поразили и удивили публику.

— Выставка привлекла колоссальное количество туристов. Миллионы людей пришли ее посетить. Я сам несколько раз был на Выставке, и, действительно, узнал для себя очень много нового о наших регионах. Благодаря увиденному, я запланировал, как, наверное, и все гости выставки, посещение нескольких регионов нашей страны, которые удивили меня на своих стендах и мероприятиях, — сказал Алексей Волков, президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства.

Во многих регионах России уже отмечают рост туристического потока, интереса соотечественников к тому или иному краю или области. Говорят об этом и в Сахалинской области, в состав которой, напомним, входят и Курильские острова.

— Островной регион стал настоящим открытием для многих посетителей выставки. Люди увидели наш горнолыжный курорт, подводный мир острова Монерон, узнали о ключевых достопримечательностях. Рассказали им и о нашей гастрономии. И многие жители России именно после посещения нашего стенда решили отправиться отдыхать на острова, — рассказал Артем Лазарев, министр туризма Сахалинской области.

Он подчеркнул, что выставка «Россия» стала продуктивной площадкой диалога Сахалинской области и других регионов России.

За время работы выставки в павильоне Сахалинской области прошло несколько розыгрышей путевок в островной регион. Счастливые обладатели призов посетили область и остались в полном восторге.

— Мы влюбились в Сахалин, как только сошли с трапа самолета — видно, что регион развивается: красочный, чистый, ухоженный. Все люди, которые попадаются нам по пути — добрые и отзывчивые, невероятно любят свой край! Сахалин — удивительное место, богатое природой, удивительной кухней, неповторимой историей. Рады, что открыли для себя Дальний Восток, который раньше оставался для нас загадкой, — поделилась эмоциями одна из победительниц Марина Самойлова из Нарьян-Мара.
#Новости#Общество#Сахалин#Туризм
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