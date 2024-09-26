Проведение выставки «Россия» значительно увеличило туристический поток в регионы

Posted 26 сентября, 05:34
Published 26 сентября, 05:34
Modified 26 сентября, 05:36
Updated 26 сентября, 05:36
На выставке «Россия» все регионы страны показали себя с лучшей стороны, открыли перед посетителями самые привлекательные стороны, поразили и удивили публику.
— Выставка привлекла колоссальное количество туристов. Миллионы людей пришли ее посетить. Я сам несколько раз был на Выставке, и, действительно, узнал для себя очень много нового о наших регионах. Благодаря увиденному, я запланировал, как, наверное, и все гости выставки, посещение нескольких регионов нашей страны, которые удивили меня на своих стендах и мероприятиях, — сказал Алексей Волков, президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства.
Во многих регионах России уже отмечают рост туристического потока, интереса соотечественников к тому или иному краю или области. Говорят об этом и в Сахалинской области, в состав которой, напомним, входят и Курильские острова.
— Островной регион стал настоящим открытием для многих посетителей выставки. Люди увидели наш горнолыжный курорт, подводный мир острова Монерон, узнали о ключевых достопримечательностях. Рассказали им и о нашей гастрономии. И многие жители России именно после посещения нашего стенда решили отправиться отдыхать на острова, — рассказал Артем Лазарев, министр туризма Сахалинской области.
Он подчеркнул, что выставка «Россия» стала продуктивной площадкой диалога Сахалинской области и других регионов России.
За время работы выставки в павильоне Сахалинской области прошло несколько розыгрышей путевок в островной регион. Счастливые обладатели призов посетили область и остались в полном восторге.
— Мы влюбились в Сахалин, как только сошли с трапа самолета — видно, что регион развивается: красочный, чистый, ухоженный. Все люди, которые попадаются нам по пути — добрые и отзывчивые, невероятно любят свой край! Сахалин — удивительное место, богатое природой, удивительной кухней, неповторимой историей. Рады, что открыли для себя Дальний Восток, который раньше оставался для нас загадкой, — поделилась эмоциями одна из победительниц Марина Самойлова из Нарьян-Мара.